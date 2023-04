Mischia candeggina e sale e risparmierai un mucchio di soldi alla fine del mese

Come risparmiare dei soldi a fine mese? Mischiare candeggina e sale è la soluzione che in pochi conoscono da provare subito.

I metodi casalinghi del fai da te sono tantissimi, tanto che gli esperti del pulito mettono l’accento su quelle che sono le sfide del giorno. La pulizia non sempre riesce come si desidera, perché i prodotti sono diversi e possono non essere adeguati. Il vero problema consiste nel non riuscire ad individuare quelli che sono gli elementi necessari, suddivisi a seconda della problematica. Perché mischiare candeggina e sale? La parola agli esperti.

Candeggina e sale: procedimento per un pulito perfetto

I professionisti del pulito cercano sempre di trovare metodi per pulire bene risparmiando. In questo caso hanno voluto svelare un piccolo segreto, che consiste nel mettere insieme alcuni ingredienti di uso comune per ottenere qualcosa di unico.

Il primo ingrediente è il sale (fino o grosso) ideale per eliminare l’umidità, disincrostare e pulire a fondo. Non solo, il sale igienizza e preserva quelli che sono gli elementi naturali di ogni zona della casa – preservandoli.

Il secondo ingrediente è un bicchiere di detergente per i pavimenti, ricco di ottimo profumo e di proprietà pulenti avanzate. Questo è un tipo di prodotto che si usa solo per le superfici, ma le sue potenzialità lo portano ad essere ottimo anche per gli elementi del bagno o della cucina.

Il terzo e ultimo ingrediente è la candeggina.

Un prodotto da usare con molta attenzione, diluendolo preferibilmente con alcuni prodotti per potenziare la sua azione. In questo caso è l’ingrediente principale che pulisce, sbianca, igienizza ed elimina tutte le incrostazioni.

Come usare la soluzione con il sale e la varechina?

Per preparare questa miscela, la prima cosa da fare è mettere il sale dentro una ciotola. Subito dopo si aggiunge il detergente per pavimenti e poi la candeggina (1 bicchierino + 1 bicchierino). Si mescolano tutti insieme e si ottiene una sostanza di colore bianco.

Versare dentro un contenitore con il dosatore così da averla sempre a portata di mano. Questa miscela è ottima per essere usata all’interno del WC ed eliminare tutte le macchie gialle.

Le macchie gialle del WC rappresentano una manifestazione particolare che potrebbe avere più cause. Nella maggior parte dei casi si tratta di calcare e usura, tanto che la patina bianca naturale si corrode nel tempo. In alti casi è calcare e sporcizia, sino ad un uso improprio dei prodotti per l’igiene della casa.

La sostanza ottenuta con candeggina e sale è ottima per ripristinare il WC e renderlo ancora più bello. Versare il liquido all’interno e lasciare agire per alcune ore – meglio ancora per tutta la notte. Subito dopo passare lo scopino e tirare lo sciacquone: ripetere l’operazione una volta alla settimana, per avere un WC pulito e igienizzato a fondo.