Miretti, Fagioli e Soulè, la Juventus presenta la “linea verde”

La Juventus nel primo pomeriggio ha presentato i tre gioielli della propria rosa con una conferenza stampa nella quale Miretti, Fagioli e Soulè hanno risposto alle domande dei giornalisti presenti all’Allianz Stadium



Dopo la sconfitta subita nel match d’esordio in Champions League contro il Paris Saint Germain, la Juventus ha voltato pagina ed oggi ha dedicato la giornata ai tre giovani talenti più promettenti della propria rosa.

L’amministratore delegato bianconero Maurizio Arrivabene ha infatti condotto la conferenza stampa di presentazione di Fabio Miretti, Nicolò Fagioli e Matias Soulè, talenti cristallini che da quest’anno saranno in prima squadra sotto la guida di Max Allegri.

Fabio Miretti ormai è una certezza assoluta per i bianconeri, il classe 2003 è partito da titolare anche nella sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain ed è al momento uno dei centrocampisti più in forma della rosa.

La Juventus presenta Fagioli, Miretti e Soulè in conferenza stampa

Da anni ormai la Juventus dedica moltissime attenzioni al proprio settore giovanile e piano piano sta raccogliendo i frutti del duro lavoro svolto dalla società.

Fabio Miretti è l’esempio più lampante di un giocatore di talento che ha saputo sfruttare al meglio l’esperienza in Under 23, squadra che milita in Serie C e che il club ha creato appositamente per valorizzare i propri giovani.

Nicolò Fagioli ha recentemente rinnovato il proprio contratto con i bianconeri e gradualmente sarà inserito da Allegri all’interno delle rotazioni di centrocampo, il numero 41 è cresciuto sia dal punto di vista fisico che mentale contribuendo nella scorsa stagione alla storica promozione in Serie A della Cremonese.

Discorso diverso per Matias Soulè che già da un paio di stagioni è in prima squadra e quest’anno è chiamato al definitivo salto di qualità per cercare di ritagliarsi uno spazio importante sugli esterni.

L’argentino potrà contare anche sull’aiuto di Angel Di Maria che, appena arrivato, ha subito elogiato le qualità del giovane attaccante bianconero scommettendo su di lui per il futuro del calcio argentino.

Maurizio Arrivabene ha parlato con grande entusiasmo dei tre ragazzi della rosa spronando tutti i giovani presenti nell’Under 23 a dare qualcosa in più per emulare il percorso fatto dai tre presenti in conferenza stampa.

Con ogni probabilità Fabio Miretti partirà dal primo minuto anche nella sfida interna contro la Salernitana, match fondamentale per la classifica dei bianconeri che hanno l’obbligo di tornare a vincere dopo il brutto pareggio sul campo della Fiorentina.