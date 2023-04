Oltre alle domeniche, anche il 25 aprile, il 2 giugno e al 4 novembre i musei saranno gratis in Italia. Lo ha comunicato il ministro della Cultura.

Sangiuliano, musei gratis anche il 25 aprile, il 2 giugno e il 4 novembre

L’annuncio durante la trasmissione di Bruno Vespa “Cinque Minuti” in onda questa sera su Rai 1. Gennaro Sangiuliano ha deciso di estendere gli ingressi gratuiti ai musei italiani, oltre alle consuete domeniche, anche per altre tre date simbolo della nostra storia. Si parte con il 25 aprile, l’anniversario della liberazione forse la celebrazione più importante della repubblica – insieme chiaramente al 2 giungo. Anche per questa seconda occasione i musei saranno aperti al pubblico in maniera del tutto gratuita.

Così come il 4 novembre, data in cui si ricordano tutti i caduti in battaglia. Dunque tre date che il ministro della Cultura ha chiamato “simbolo” per il nostro Paese. Tra due settimane dunque primo appuntamento con la giornata della liberazione, che verrà per la prima volta festeggiata in Italia dal governo Meloni. Uno dei governi più a destra della storia della Repubblica.

La prima festa della Liberazione da presidente del Consiglio per Giorgia Meloni

A proposito di 25 aprile, si tratta della prima festa della liberazione per Giorgia Meloni da presidente del Consiglio. Il governo di destra è pronto a disertare, quanto possibile, le cerimonie. In agenda della premier erede di un partito della destra post fascista infatti vi è solamente quella dell’Altare della Patria a Roma. Una sorta di prova del nove per tutto il governo, che di scivoloni ne ha già commessi tanti in ambito 25 aprile, resistenza e antifascismo (parola praticamente diventata un tabù).

Non sono mancate già le frecciate alla resistenza infatti, da parte ad esempio di Ignazio La Russa, che come ogni anno ha tentato di sminuire e di incolpare i partigiani per l’attentato di Via Rasella e la questione Fosse Ardeatine.

Con la proposta del ministro della Cultura Sangiuliano dunque il prossimo 25 aprile i musei rimarranno aperti. Una magra consolazione per la giornata della liberazione, che però almeno da uno degli esponenti del governo più a destra di sempre è stata sì riconosciuta – anche se piuttosto indirettamente – come una data simbolo della storia del nostro Paese.