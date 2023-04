Impresa Musetti, battuto Djokovic: adesso il derby con Sinner ai quarti

By

Lorenzo Musetti trionfa a Montecarlo e batte Novak Djokovic agli ottavi di finale. Ai quarti troverà Sinner per il secondo derby italiano.

Splendida prova di Lorenzo Musetti che batte, per la prima volta dopo tre sconfitte, una leggenda come Novak Djokovic. L’italiano passa ai quarti di finale degli Atp 1000 Masters di Montecarlo, e si prepara al secondo derby contro Jannik Sinner. Rimonta clamorosa contro il serbo, sconfitto 4-6, 7-5, 6-4.

La vittoria più importante della sua carriera, senza dubbio. Tre ore di battaglia, con un’ora di interruzione per pioggia, per la rimonta storica di Lorenzo Musetti nei confronti di una leggenda come Novak Djokovic battuto 4-6, 7-5, 6-4. Il carrarese vola ai quarti di finale degli Atp Masters 1000 di Montecarlo, dove incontrerà ancora un italiano, stavolta Jannik Sinner.

Il 21enne ha potuto dunque vendicare la sconfitta del Rolland Garros del 2021, che lo aveva visto uscire sconfitto proprio contro il serbo. Una rivincita storica, per una serata che rimarrà per sempre nella mente del giovane tennista. La vittoria è stata sudata e sofferta. Djokovic ci ha messo del suo, commettendo tantissimi errori, 46 quelli gratuiti, ma anche le condizioni fisiche del numero 1 della classifica Atp non erano ottimali – viste le fasciature al gomito e alla coscia.

Rimane la grande rimonta, con il momento chiave probabilmente rappresentato dal break del 4-3 del secondo set. La quarta vittoria in totale di tennisti italiani contro Djokovic,.

Ancora un derby italiano: sarà Sinner contro Musetti

Il tabellone degli Atp Masters 1000 di Montecarlo ha regalato, quando siamo arrivati ai quarti di finale, ben due derby italiani. Secondo derby italiano per Musetti che ai sedicesimi aveva già battuto Nardi, mentre adesso dovrà vedersela con Jannik Sinner che nel frattempo ha battuto Hurkacz.

L’unico precedente tra i due risale ad Anversa nel 2021, quando a imporsi fu in quel caso proprio Sinner.

I tanti tennisti italiano arrivati in fondo alla competizione dunque sono stati costretti a scontrarsi tra loro, eliminandosi a loro malgrado a vicenda, anche se in questo modo sicuramente uno tra Sinner e Musetti sarà certo di rappresentare l’Italia alle semifinali, vista la sconfitta di Berrettini contro il danese Rune arrivata a causa del ritiro del tennista romano.

Italia dunque assoluta protagonista, fatta eccezione per la sfortunata parentesi di Berrettini, di questo Atp Masters 1000 di Montecarlo, che porterà ai quarti di finale già il secondo incrocio tra connazionali. Sinner ha battuto sempre nella giornata di oggi per 2 set a 1 il polacco Hurkacz, dopo essere stato sotto 6-3 e aver vinto il secondo set al tie break. Poi il terzo set è stato vinto in scioltezza, dominando, con il punteggio di 6-1.