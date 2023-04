Milano, uomo di 25 anni accoltellato muore nella notte

Un giovane di 25 anni, nella periferia di Milano, è stato ritrovato ferito per strada dai carabinieri dopo un accoltellamento. Trasferito d’urgenza in ospedale, è deceduto nel reparto di terapia intensiva alla clinica Humanitas di Rozzano.

Stando alle prime indiscrezioni, l’uomo presumibilmente di origini nord africane sarebbe stato ritrovato riverso a terra in via Saponaro, con un taglio profondo alla schiena. I carabinieri, avvertiti da alcuni passanti, stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti.

L’accoltellamento alla periferia di Milano

Nella notte, un uomo di origini nord africane è stato ritrovato agonizzante per strada, in via Saponaro, alla periferia di Milano. Il 25 enne, soccorso da alcuni passanti, è stato trasferito in codice rosso alla clinica Humanitas di Rozzano. Ricoverato nel reparto di terapia intensiva è deceduto subito dopo a seguito delle gravi ferite riportate.

I carabinieri della Compagnia Milano-Porta Magenta e del Nucleo Investigativo stanno indagando sulla vicenda. Dalle prime indiscrezioni l’uomo sarebbe stato accoltellato con un oggetto tagliente in quanto presentava una profonda ferita alla schiena.

Le indagini

Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’accoltellamento ai danni di un uomo di 25 anni nella periferia di Milano. La vittima è stata trovata agonizzante per strada, in via Saponaro.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario del 118, i quali hanno trasportato d’urgenza l’uomo, alla clinica Humanitas di Rozzano, deceduto nella notte presso il reparto di terapia intensiva a seguito delle gravi ferite riportate.

Le forze dell’ordine, attraverso le telecamere di video sorveglianza della zona stanno cercando di ricostruire i momenti concitati dell’accoltellamento, che potranno tornare utili anche per la ricerca dei testimoni al fine di ricercare collegamenti con fenomeni malavitosi della zona.

La vittima non è ancora stata riconosciuta perché priva di documenti di riconoscimento al momento del ritrovamento. Ad avvertire le forze dell’ordine alcuni passanti della zona.