L’appello del Papa per la messa di Pasqua: “Pace per il popolo ucraino”

Pace per il popolo ucraino, e luce per quello russo. E’ l’appello durante la messa di Pasqua di Papa Francesco: “Superare conflitti e tensioni”.

L’appello di Papa Francesco durante la messa di Pasqua, questa mattina, è stato rivolto alla guerra in Ucraina. Tanti i temi trattati dal Pontefice, tra i quali anche quello dei diritti umani e della pace. Stop alla schiavitù e messaggi rivolto “ai potenti del mondo” di trovare un dialogo pacifico.

Il messaggio del Papa durante la messa di Pasqua: “Pace per l’Ucraina”

La supplica al “risorto” del Papa è per il popolo ucraino, nel messaggio pasquale Urbi et Orbi. Un pensiero anche al popolo russo, coinvolto nella guerra. Un cammino, quello verso la pace, che l’Ucraina deve intraprendere grazie al dialogo pacifico. Le preghiere di Papa Francesco sono per le famiglie dei prigionieri, per chi ha perso i propri cari, per chi continua a contare i feriti.

Poi l’appello alla comunità internazionale, di aprire i cuori per adoperarsi e mettere la parole fine a questa guerra, a tutti i conflitti che generano morte nel mondo compresa la Siria, che ancora aspetta la pace, ma tramite il dialogo.

Si rivolge direttamente ai potenti del mondo il Pontefice, anche sul tema dei diritti umani. Trattata la questione narcotraffico da parte di Francesco che chiede vengano rispettati i diritti e spera nella fine di questa “piaga sociale”. Accento anche sui rifugiati, i deportati, i prigionieri politici e i più vulnerabili, ossia i migranti.

“Stop a ogni forma di schiavitù” ricorda il Papa in ambito migranti, poi ancora una volta si rivolge ai vertici internazionali: “Ispirali signore, perché nessun uomo o donna sia discriminato e calpestato nella sua dignità”.

Il Papa ricorda il terremoto in Siria e Turchia: “Preoccupazioni per gli attacchi israeliani-palestinesi”

Spazio durante la messa di Pasqua anche per il terremoto in Siria e Turchia, ricordato dal Papa che ha pregato perché la comunità internazionale apra i propri cuori e si adoperi. “Preghiamo per quanti hanno perso familiari e amici e sono rimasti senza casa: possano ricevere conforto da Dio e aiuto dalla famiglia delle nazioni“.

E non poteva mancare l’appello alle tensioni israeliane. Giorni complicati, anche dopo l’attentato in cui il giovane avvocato romano di 35 anni ha perso la vita. Durante la messa il Papa si è detto preoccupato per quanto accaduto a Gerusalemme: “Riprendere il dialogo tra israeliani e palestinesi”. Un messaggio di pace per la Città Santa, e anche per la regione intera.