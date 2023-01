Il giovane è finito sotto il treno della metro, alla fermata Cadorna, nella serata di oggi. Trasferito in ospedale in codice rosso dopo il soccorso dei vigili del fuoco.

Il 17enne finito sotto il treno della metropolitana di Milano è stato portato in ospedale, in gravi condizioni. A soccorrerlo la squadra dei vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la Polizia di Stato.

Milano, 17enne sotto il treno della metro

E’ stato travolto dalla metro il giovane 17enne, finito sotto il treno alla fermata Cadorna. Non è ancora noto se il ragazzo sia caduto nelle rotaie, se si sia trattato di un incidente o se invece è da considerarsi l’ipotesi del gesto volontario.

La gravità delle ferite ha richiesto il ricovero in codice rosso, in questo momento non si conoscono le condizioni del giovane, ne se sia fuori pericolo. L’episodio è avvenuto nella serata di oggi, 14 gennaio. La Polizia indaga sulla dinamica dei fatti: a portarlo in salvo i vigili del fuoco.