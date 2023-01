Carmen Di Pietro, quanto prende di pensione? Le cifre percepite a fine mese

Carmen Di Pietro da anni percepisce una pensione da parte del defunto marito: ma sapete qual è la cifra in questione?

Spumeggiante e con un carattere particolare, abbiamo potuto vivere le mille realtà di Carmen Di Pietro grazie alla sua partecipazione ai reality più famosi. Mamma di due splendidi figli è anche l’ex moglie di Sandro Paternostro che dopo la morte gli ha lasciato una eredità niente male. Proviamo a scoprire insieme di quale cifra si tratta e tutto quello che è accaduto intorno a questa eredità.

Carmen Di Pietro e Sandro Paternostro: un grande amore

Carmen Di Pietro è un personaggio televisivo spumeggiante che riesce sempre a mettere un pizzico di allegria. Dal Grande Fratello sino all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, Carmen ha saputo farsi spazio tra quelle che sono le dinamiche televisive più difficili da gestire.

Se andiamo indietro nel tempo, la Di Pietro viene conosciuta per essere la moglie di Sandro Paternostro – giornalista mancato già da alcuni anni. Un matrimonio particolare perché ha sempre suscitato non poche reazioni da parte dei media e del pubblico: la maggior parte delle persone sono sempre state convinte che lei stesse insieme al marito per i soldi e non per amore.

Il giornalista Rai dal canto suo è sempre stato innamorato e fiero di sua moglie, così come lei che le è stata accanto sicuramente per un grande affetto e amore.

Gossip o meno, i due si sono sposati senza ascoltare i pettegolezzi e grazie a lui Carmen ha sempre potuto mantenere uno stile di vita agiato e privilegiato. Ovviamente, questo stile di vita non lo avrebbe mai abbandonato anche quando è arrivato un altro uomo nella sua vita e i suoi figli, Alessandro – che abbiamo avuto il piacere di conoscere durante l’ultima edizione del Grande Fratello – e Carmelina.

Pensione ed eredità di Carmen Di Pietro: a quanto ammonta?

Quando il giornalista è defunto, Carmen ha sempre percepito la pensione del marito e anche la sua parte di eredità. Una somma considerata molto alta, infatti si parla di ben 3000 euro al mese. Non sono, a questo si aggiungono degli immobili che non sono stati dati ai figli del giornalista che ha scelto la moglie.

Tuttavia, le entrate mensili che percepiva Carmen – attualmente infatti sembra che non prenda più alcuna pensione – sembrava che non le bastassero come lei ha più volte dichiarato durante le interviste. Il suo stile di vita infatti ha sempre superato le cifre di cui abbiamo parlato sopra, per questo motivo ha poi deciso di intensificare il suo lavoro in TV tra reality e comparsate.

In merito a suo marito, lei ha dichiarato sempre di aver provato dei sentimenti fortissimi e che ogni giorno cerca di mettere a frutto tutto ciò che le è stato insegnato.