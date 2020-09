Milano, 8 incidenti da monopattino elettrico in meno di 48 ore

Nelle grandi città la presenza del monopattino elettrico è sempre più costante e, se utilizzato in maniera indisciplinata, il mezzo può causare dei gravi incidenti.

A Milano, è arrivata in tarda mattinata a Palazzo Marino l’ennesima notizia di un preoccupante sinistro per guida del mezzo elettrico. Nell’incidente è rimasto coinvolto un 34enne che ha perso il controllo del monopattino, finendo contro un’auto. Il giovane è stato trasferito all’ospedale Niguarda in condizioni serie.

L’episodio di stamani è però l’ottavo caso di incidente da mezzo elettrico nelle ultime 48 ore.

La soluzione del capoluogo lombardo

Per tale ragione, il Comune di Milano ha deciso di incaricare sette steward che, fino al 24 settembre, dovranno pattugliare le strade meneghine. Il loro compito sarà quello fermare le persone che utilizzano il mezzo in modo scorretto. Gli addetti informeranno i cittadini sulle norme da rispettare, inclusi il codice della strada e il regolamento di circolazione.

I report sui comportamenti dei guidatori saranno inviati alle società che offrono il servizio di sharing e, nei casi più gravi, queste potranno decidere di sospendere l’account con un richiamo o, addirittura, segnalandolo alla Polizia Locale.

Nelle ore diurne i controllori opereranno su tutta la zona del centro storico, partendo da San Babila, fino a piazza Castello. Le aree della movida saranno vigilate durante le ore serali.

Le parole degli assessori di Palazzo Marino sul monopattino elettrico

L’ex vicesindaco di Milano e assessore lombardo alla Sicurezza, Riccardo de Corato, dopo aver appreso la notizia dell’ultimo incidente in ordine di tempo, si è detto preoccupato per i pericolosi sinistri in continua crescita. “L’incolumità del guidatore è prioritaria alla mobilità green. Bisogna al più presto sedersi attorno a un tavolo per comprendere la necessità dell’obbligo del casco per chiunque utilizzi questi mezzi, come lo è già per i minori”, le sue parole.

L’assessore alla Mobilità e Lavori Pubblici del Comune di Milano, Marco Granelli, invece, ha voluto lanciare un appello per l’utilizzo in sicurezza dei monopattini elettrici. “Ci rivolgiamo insieme ai cittadini, Comune e operatori, per ricordare ai cittadini che il monopattino non è un giocattolo ma va usato secondo le regole”. Con queste parole, Granelli ha invitato a guidare il veicolo elettrico in maniera più responsabile. “A Milano abbiamo quasi 6mila monopattini, un numero adeguato per la città. Ora stiamo implementando le infrastrutture perché ci sia un utilizzo sicuro“, ha aggiunto.