Milan-Inter, il derby di Milano è già fondamentale!

By

Già alla quinta giornata di campionato il derby tra Milan e Inter si presenta come fondamentale per due squadre che avranno l’obbligo di lottare fino alla fine per lo scudetto insieme alla Juventus di Massimiliano Allegri ed al Napoli di Luciano Spalletti



Impossibile ad oggi dare un vero favorito nel derby di Milano, sia il Milan che l’Inter nelle prime quattro partite ufficiali della stagione hanno dimostrato di avere tanto potenziale ma anche molti limiti difensivi, fattore che preoccupa le tifoserie in vista del derby.

Simone Inzaghi dovrà rinunciare all’esplosività di Romelu Lukaku, mentre Stefano Pioli potrà contare sulla qualità di Charles De Ketelaere e sulla solita imprevedibilità di Rafael Leao.

Nella scorsa stagione i campioni d’Italia hanno spesso dimostrato di esaltarsi in queste partite e dopo il doppio pareggio ottenuto contro Sassuolo e Atalanta i rossoneri proveranno a mandare il primo grande messaggio a questo campionato.

L’Inter ha decisamente deluso nel primo big match della stagione uscendo ridimensionata dalla sfida dell’Olimpico contro una Lazio che ha dominato il gioco sotto tutti i punti di vista lasciando di sasso i nerazzurri che non si aspettano un’intensità di gioco cosi alta.

Milan-Inter, il derby della verità!

Lo scorso anno il derby di Milano risultò decisivo nella lotta scudetto con il Milan che riuscì a rimontare la partita in 5 minuti grazie alla doppietta improvvisa di Olivier Giroud.

Indipendentemente dal risultato che uscirà, ad oggi, non possiamo considerare questa partita decisiva ma sicuramente ci dirà tanto sulle reali condizioni fisiche di due squadre che hanno faticato in questo inizio di stagione.



I nerazzurri dovrebbero affidarsi ad Edin Dzeko che dovrà essere bravo a sostenere Lautaro Martinez prendendo il posto dell’infortunato Lukaku ma tanto della prestazione dell’Inter dipenderà dal solito Marcelo Brozovic che dovrà essere bravo a dare i giusti tempi alla squadra di Simone Inzaghi.

Il Milan dovrebbe lanciare dal primo minuto Charles De Ketelaere che ha impressionato nelle prime uscite stagionali ed è in ballottaggio con Brahim Diaz per una maglia da titolare alle spalle di Olivier Giroud.

Stefano Pioli si aspetta risposte importanti anche da Rafael Leao, assoluto trascinatore dei rossoneri nella scorsa stagione ma che in questo avvio di campionato è sembrato indietro dal punto di vista fisico.

Luci a San Siro, il derby di Milano non sarà decisivo ma l’attesa è tanta, Milan ed Inter non possono permettersi di perdere ulteriori punti con Juventus, Napoli e Roma che sembrano più agguerrite che mai.