“Ha dormito da lui”, clamoroso scoop: Michelle Hunziker torna dallo storico ex

Michelle Hunziker torna a essere protagonista del gossip italiano: in queste ore arriva un’indiscrezione succulenta che fa impazzire gli appassionati di cronaca rosa. Si parla di un suo storico ex e di una notte trascorsa insieme…Cosa è successo? Scopriamolo!

Michelle Hunziker è uno dei volti più amati dello spettacolo italiano: il suo sorriso, la sua gioia e la sua ironia entrano nel cuore del pubblico ad ogni programma in cui è protagonista, tanto da avere sempre un clamoroso successo.

In queste ore è spuntato su di lei un nuovo gossip, un’indiscrezione che accenna a un ipotetico ritorno di fiamma con un suo famosissimo ex. Sarà vero oppure ci saranno altre motivazioni che li hanno portati a stare insieme? Ecco di cosa parliamo.

Michelle Hunziker ha dormito con Eros Ramazzotti? L’indiscrezione

Un’estate molto particolare per Michelle Hunziker che è stata spesso protagonista delle pagine rosa dei settimanali italiani: dopo la rottura dal marito Tomaso Trussardi, la conduttrice ha avuto una breve relazione col medico Giovanni Angiolini che, a quanto pare, è già finita.

In queste ultime settimane, però, sembra che Michelle abbia trascorso un bel po’ di tempo in Franciacorta, una zona bellissima piena di vigneti e una campagna chic piena di posti dove rilassarsi.

Ma qui, tutti sanno che anche Eros Ramazzotti possiede una grande proprietà, tra vigneti e cavalli, dove pare sia stata pizzicata la Hunziker proprio nelle ultime ore. Michelle avrebbe alloggiato in un resort chiamato Albereta, proprio a meno di un km dalla tenuta dell’ex marito.

Infatti, secondo alcuni siti di gossip, sembra che Michelle e Eros abbiano addirittura dormito sotto lo stesso tetto in questi giorni.

Che sia un possibile ritorno di fiamma tra i due? Di questo si è parlato a lungo negli anni, soprattutto durante questo 2022, dopo la separazione della Hunziker da Trussardi.

Di questo possibile ritorno si è parlato tanto: i fan dell’ex coppia desiderano questo momento da decenni, visto che negli anni ’90 sono stati una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo.

È certo che Michelle ed Eros abbiano trascorso una settimana ad agosto in Franciacorta insieme, soprattutto nella villa di lui, ma avranno veramente dormito sotto lo stesso tetto?

La notizia è solo un’indiscrezione, non ci sono certezze, ma ci potrebbero essere dei motivi molto importanti per riunire la coppia, che non sono per forza di carattere romantico.

Aurora Ramazzotti è incinta? Eros e Michelle riuniti per parlarne…forse!

In questi giorni il gossip più condiviso sul web è stata la notizia lanciata da Chi, settimanale di Alfonso Signorini, che annuncia una gravidanza per Aurora Ramazzotti.

Da quando è uscito fuori lo scoop, molti hanno notato che Aurora è scomparsa dai social, forse per capire bene come poter gestire la notizia bomba che ormai è stata diffusa su tutte le piattaforme e in tutte le riviste di gossip.

A quanto pare, Aurora aspetterebbe un bebè dal suo fidanzato Goffredo Cerza, cosa che potrebbe essere testimoniata dal fatto che lei insieme a mamma Michelle si è recata quest’estate in farmacia, comprando un test di gravidanza.

Quindi, tornando ad Eros e Michelle, una coppia che in molti vorrebbero rivedere insieme, probabilmente si sono riuniti quest’estate proprio per parlare di questa lieta novella: Aurora presto potrebbe renderli nonni, una notizia da non sottovalutare affatto e di cui è giusto parlarne insieme.

Al momento Aurora è in silenzio stampa, quindi tutti attendono le sue parole per poter credere davvero alle indiscrezioni di Signorini.