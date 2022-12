Milan-Emirates, c’è il rinnovo: affare da circa 30 milioni annui

Emirates continuerà ad essere lo sponsor ufficiale del Milan per altri due decenni, la notizia arriva direttamente dal profilo ufficiale del club che andrà a percepire circa 30 milioni di euro all’anno, più del doppio rispetto al contratto attuale.



Il legame tra Milan ed Emirates, iniziato nel 2007, è destinato a proseguire: le parti in queste ultime ore hanno trovato un accordo e la nota compagnia aerea di Dubai è pronta ad investire sul club rossonero circa 30 milioni di euro all’anno, circa il doppio rispetto a quanto stabilito dall‘accordo attuale.

Sulle maglie rossonere comparirà il logo “Fly Better” mentre la scritta “Emirates” si troverà sulle divise delle giovanili per valorizzare il progetto AC Milan Academy.

L’accordo tra le parti è totale, la scritta “Emirates” infatti non comparirà soltanto sulle maglie da gioco ma su tutto il merchandising rossonero e sarà dentro San Siro, nell’area Hospitality e nella biglietteria.

Il club inoltre aprirà un suo ufficio nel cuore di Dubai con l’obiettivo di incrementare il tifo e l’influenza dei colori rossoneri anche in medio oriente.



#ACMilan and @emirates have today announced the extension of their long-standing partnership. Emirates will continue as Official Airline Partner and a Principal Partner of the Rossoneri in a relationship that has successfully spanned over 15 years ➡️ https://t.co/a0ZCEaot6o pic.twitter.com/zZPRxrQQCk — AC Milan (@acmilan) December 15, 2022

Milan ed Emirates insieme per altri due decenni

Al momento il Milan si trova in ritiro a Dubai per preparare l’inizio della seconda parte di stagione.

I rossoneri hanno perso la sfida amichevole contro l’Arsenal ed ora sfideranno il Liverpool con l’obiettivo di raggiungere la piena condizione fisica in vista del ritorno in campo di gennaio.

In questi giorni Pioli, insieme ad Ibrahimovic, Florenzi, Calabria e Paolo Maldini, ha fatto visita allo sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente di Emirates Airlines, trovando l’accordo per il rinnovo contrattuale.

Il Milan ha giocato 590 partite con il logo “Emirates” sulla maglia segnando ben 967 reti, l’obiettivo è quello di arrivare prima possibile, magari già entro la fine di questa stagione, a 1000 gol.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer dei campioni d’Italia ha commentato con grande entusiasmo il rinnovo dell’accordo con lo sponsor di Dubai rinnovando il grande rapporto con lo sceicco arabo ed il medio oriente.

“Siamo molto orgogliosi di prolungare la nostra partnership con Emirates e di consolidare il nostro rapporto con la compagnia aerea più grande al mondo. Anche noi vogliamo rafforzare il legame con la sua audience globale. Continuare a farlo al fianco di un brand capace di connettere il mondo dalla sua sede centrale di Dubai ci rende estremamente fieri. Con questo accordo, il sodalizio tra il Milan e Emirates durerà per quasi due decenni, a dimostrazione di quanto forte e profonda sia la nostra straordinaria cooperazione”