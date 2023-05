Milan, Bennacer è stato operato al ginocchio

Ismael Bennacer è stato operato al ginocchio nella mattinata di oggi. L’algerino si era infortunato durante il derby di Champions League di andata: sei mesi di stop.

Operato a Lione stamattina Ismael Bennacer. L’algerino, operato al ginocchio a causa di lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro, dovrà stare lontano dai campi di gioco per almeno sei mesi, si legge nella nota ufficiale del Milan. Stasera intanto il ritorno della semifinale di Champions, con Pioli che riabbraccia Leao.

Nel primo tempo da sogno per l’Inter, da incubo per il Milan, del derby di Champions League di andata, Pioli aveva dovuto far fronte oltre all’assenza di Leao anche all’infortunio di un altra pedina fondamentale come Ismael Bennacer. Il tecnico emiliano infatti, in un batter d’occhio si era ritrovato sotto di due reti e senza i due mattatori che ai quarti di finale avevano permesso ai rossoneri – con le loro reti e i loro assist – di superare il Napoli favorito, campione d’Italia.

E l’infortunio dell’algerino era sembrato subito di grave entità. Il centrocampista infatti ha subito una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro. Condilo femorale che risiede nella parte inferiore del ginocchio, che spesso subisce danni a causa di una distorsione. Bennacer si è lesionato la cartilagine che lo rifesteggerei, dice il dottor Giovanni Ravasio intervenuto pochi giorni fa per La Gazzetta dello Sport. Il medico ortopedico del Centro di Traumatologia dello Sport del Sant’Ambrogio di Milano aveva fatto sapere che, la funzione della cartilagine che consiste nello scorrimento dell’articolazione – per ridurre l’attrito e i carichi – è coinvolto in tutti i movimenti del ginocchio. Soprattutto nei cambi di direzione, una sollecitazione continua considerando anche il modo di giocare dell’africano. Secondo Ravasio inoltre, la cartilagine si può danneggiare infatti anche dopo “ripetuti traumi di lieve entità”, oltre che dopo un singolo trauma di notevole intensità.

Dopo l’uscita dal campo e gli esami, per il numero 4 è arrivata la decisione di operare il ginocchio. Stagione finita dunque, a 4 partite dal traguardo per il Milan – in una stagione che ha visto Bennacer assoluto protagonista.

L’algerino, comunica il Milan tramite una nota ufficiale comparsa in mattinata sui canali ufficiali del club: “E’ stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro. La riparazione della lesione condrale è stata eseguita con successo dal Dottor Bertrand Sonnery Cottet alla presenza del Responsabile dell’Area Medica rossonera Stefano Mazzoni”. Dovranno passare sei mesi per rivedere il jolly del centrocampo del Milan di nuovo in campo, informano i medici. Dunque, oltre che per il concitato finale di stagione, Pioli dovrà rinunciare a Bennacer anche per tutta la prima parte del girone di andata del prossimo campionato.

Inter-Milan, il ritorno della Semifinale di Champions League: riecco Leao

Mancano poche ore al ritorno della Semifinale di Champions League tra Inter e Milan. Stavolta saranno le milanesi a scendere in campo di martedì, con Real Madrid e Manchester City comodamente sul divano ad assistere alla gara che regalerà la prima finalista.

Senza Ismael Bennacer, ma al 99% con un Rafa Leao in più, Stefano Pioli proverà a dare filo da torcere all’Inter, ormai con un piede e mezzo a Istanbul. L’infortunio a sorpresa del portoghese contro la Lazio è stato il boccone più aspro da digerire per l’ambiente rossonero, durante tutto l’avvicinamento al derby di andata.

Una notizia che ha senza ombra di dubbio gettato ombre su Milanello, con la riposta in campo – almeno nei primi 30 minuti – che non è stata sicuramente all’altezza. L’Inter, superiore, ha morso subito al collo l’avversario ferito. Con pochissimi sbocchi offensivi, il Milan ha regalato l’andata, e adesso rimane solo la speranza di un impresa dalla sponda rossonera del Naviglio.

Rimanendo sul tema degli infortunati in casa Milan, Krunic e Messias che erano usciti acciaccati dalla gara di mercoledì sono tornati in gruppo durante l’allenamento di ieri. I tre, compreso Leao, saranno della partita a meno di clamorosi colpi di scena. Lo ha detto Stefano Pioli in conferenza stampa pre partita. Il tecnico riabbraccia il numero 17, ma anche il ritorno di Rafael Leao potrebbe non bastare, considerato il doppio vantaggio degli uomini di Inzaghi dell’andata.

Stamattina i rossoneri hanno terminato la rifinitura, tra tattica e palle inattive. Secondo quanto riferito da SkySport nella mattinata di oggi, Leao sta bene e giocherà titolare questa sera. L’unico ballottaggio rimane tra Saelemaekers e Messias, con il belga leggermente in vantaggio sul brasiliano.