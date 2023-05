“È lei l’amante del principe William”, l’indiscrezione: è la copia di Kate | FOTO

Il futuro Re, Principe William, avrebbe una amante? L’indiscrezione non lascia molto all’immaginazione e lei è uguale alla bellissima Kate.

Sono passati alcuni giorni dall’emozionante incoronazione di Re Carlo III, con la benedizione del figlio Principe William. Tutti gli occhi erano puntati sulla bellezza di Kate Middleton e anche sui figli che hanno saputo tenere banco divertendo il pubblico. Ai media inglesi non è sfuggito un altro piccolo dettaglio, con la presenza “dell’amante” del Principe William: anche lei molto bella e di certo molto similare alla futura Regina Kate. Come sono andate le cose durante l’evento?

La presunta amante del Principe William all’incoronazione

Il nome di Rose Hanbury non è nuovo agli inglesi e tanto meno ai media locali. È stata da tempo soprannominata “l’amante di William”, non propriamente sopportata da Kate Middleton per varie questioni.

Lei è la marchesa di Chomondeley, oggi moglie del Lord in Waiting – marchese di Cholmondeley – e felice mamma di Oliver (uno dei paggi vicini al Principe George durante l’incoronazione di Re Carlo III). Insomma, una di famiglia si potrebbe dire.

Rose ha delle origini borghesi, proprio come la futura Regina Kate Middleton. Inoltre ha un passato da modella, per poi sposare un uomo di 23 anni più grande di lei. Oliver non è l’unico figlio: il paggetto del Re ha un gemello di nome Alexander alla quale si aggiunge la graziosa Iris di sei anni.

La Hambury è presente ad ogni tipo di evento, anche perché il marito ha un ruolo importante nella vita di Carlo III. Questo mette a Kate Middleton una pressione mediatica da gestire, perché conosce bene i gossip che si possono scatenare in merito.

Kate Middleton e Rose Hanbury: rivalità o indifferenza?

Durante l’evento dell’incoronazione di Re Carlo III, Kate e Rose non si sono guardate in faccia. Secondo le indiscrezioni, le due in passato erano amiche. Quando il magazine The Sun ha pubblicato un articolo sul presunto tradimento del Principe William, poi rimosso, mentre Kate aspettava George: da quel momento le due non si sono mai più parlate insieme.

Il titolo di “amante di William” è oramai consolidato e confermato, anche se non ci sono delle certezze i merito ad un tradimento da parte del Principe. Lo scatto famoso era completamente sfocato, diffuso nell’anno 2019, con un presunto bacio che i due si sarebbero scambiati in un locale. Tutto ipotetico, soprattutto perché dalla foto non si riuscivano a distinguere i dettagli. Ovviamente, il gossip ha fatto la sua parte divulgando questo scatto e facendo presumere l’incontro clandestino tra i due.

Inutile dire che da quel momento i rapporti tra i tre si siano raffreddati. Sicuramente per non alimentare lo scandalo, vista la profonda amicizia che legava Rose con William essendo anche la vicina della casa di campagna.

La “Nuova Camilla” – nominata così da alcuni media inglesi – è tornata durante l’evento più importante dell’anno. Le due non si sono guardate in faccia, ma tutti hanno potuto notare una certa similarità fisica e anche nei movimenti.