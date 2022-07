Milan attento, il Chelsea vuole Rafael Leao!

Dopo la strepitosa cavalcata dello scorso anno, il Milan di Leao vuole confermarsi a livello nazionale e disputare una Champions League da protagonista, la nuova proprietà RedBird ha intenzione di conquistarsi subito i tifosi regalando un colpo importante sul mercato



Dopo una lunga trattativa finalmente la società rossonera ha ufficializzato i rinnovi di Paolo Maldini e Massara, artefici principali della rinascita del Milan che con pazienza e progettualità è riuscito a ritornare ai vertici del campionato.

Ora per il club milanese il duro compito d confermarsi di fronte a Juventus e Inter che si sono enormemente rinforzate in questa finestra di mercato.

Leao è un obiettivo del Chelsea

Dopo un inizio all’insegna della discontinuità, il talento di Rafael Leao è definitivamente esploso nella parte finale di stagione dove il portoghese ha di fatto deciso tutte le partite più importanti a suon di accelerazioni sulla fascia, gol ed assist per i propri compagni.



Leao è l’immagine più forte del grande lavoro di Paolo Maldini, il numero 17 portoghese è arrivato a Milano come uno sconosciuto ed in pochi anni, grazie all’ottimo lavoro fatto su di lui da Stefano Pioli, è diventato uno degli esterni offensivi più ambiti sul panorama europeo.

Il Chelsea, dopo aver perso Lukaku, vuole regalare a Tomas Tuchel un attaccante in grado di ricoprire tutti i ruoli del tridente offensivo, Rafael Leao può essere considerato l’obiettivo principale del club londinese.

Per il momento il Milan è tranquillo, il portoghese ha recentemente confermato di trovarsi molto bene a Milano e, soprattutto, ha una clausola rescissoria di 150 milioni di euro che per il momento rassicura i tifosi rossoneri.

Maldini inoltre sta trattando già da diversi mesi con l’entourage del giocatore proponendo un rinnovo di 4 anni sulla base di 4,5 milioni di euro annui, cifra più bassa rispetto alle pretese del numero 17 che vorrebbe arrivare a sei.

i rossoneri intanto continuano a tenere vivi i rapporti con il Chelsea per la trattativa che riguarda l’esterno marocchino Hakim Ziyech, obiettivo del mercato rossonero.

La sensazione è che Leao a San Siro abbia trovato il suo habitat perfetto dove con il lavoro ed il sacrificio in pochi anni ha avuto un importante salto di qualità.

Con un piccolo sforzo economico la società potrebbe riuscire a trattenere il giocatore ma Maldini dovrà essere bravo a non mettere in secondo piano il rinnovo di Rafael Leao che sta cominciando a ricevere offerte importanti dai top club europei e potrebbe non vedere di buon occhio la “perdita” di tempo della società campione d’Italia.