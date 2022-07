Milan al lavoro per il rinnovo di Leao

Dopo una stagione da protagonista Rafael Leao si è preso applausi e riconoscimenti, ora il Milan vuole blindarlo e metterlo al centro del progetto tecnico di Stefano Pioli anche nelle prossime stagioni



I rossoneri sognano di confermarsi dopo la strepitosa vittoria dello scudetto e di disputare una Champions League da protagonisti. La dirigenza sta cercando di rinforzare la squadra per aumentare il tasso tecnico complessivo e regalare ai tifosi quel trequartista chiesto a gran voce da Stefano Pioli.

Nelle ultime ore il club ha alzato la propria offerta per Charles De Ketelaere arrivando ad accontentare la richiesta fatta dal Bruges ed essendo ormai ai dettagli per l’acquisto a titolo definitivo del classe 2001.





Leao, il rinnovo è difficile

Si sta rivelando più difficile del previsto per il Milan il rinnovo contrattuale di Rafael Leao con il giocatore che pretende un ingaggio da top player dopo la straordinaria stagione dello scorso anno.

Stando a quanto riporta Sportmediaset, il portoghese ha recentemente rifiutato un’offerta da 5,5 milioni di euro all’anno, chiedendo al proprio club di arrivare a 7 milioni netti per prolungare il matrimonio.

Rafael Leao non è mai stato messo in discussione dal Milan che, con ogni probabilità, accontenterà il numero 17 arrivando ad offrirgli quanto richiesto pur di trattenerlo a Milano.

Il classe ’99 ha avuto una crescita esponenziale nell’ultimo periodo diventando un punto di riferimento per i propri compagni e caricandosi la squadra sulle spalle nei momenti decisivi della stagione.

Con un calciomercato che fatica a decollare il Milan sa di non potersi permettere di perdere Leao e, già nelle prossime settimane, proverà a chiudere la il rinnovo per concentrarsi sui nuovi acquisti.

Anche in questo precampionato il portoghese sta dimostrando di essere essenziale alla causa rossonera riuscendo sempre a fare la differenza con le sue accellerazioni.

Nell’amichevole di ieri contro il Wolfsberger Leao è stato il migliore in campo nel travolgente 5-0 con cui i rossoneri hanno superato gli austriaci.

Il Milan prosegue la preparazione in vista della nuova stagione con l’obiettivo di continuare a stupire e continuare il progetto iniziato con Stefano Pioli, ora i rossoneri cercheranno di disputare una grande Champions League e vincere nuovamente lo scudetto contro Juventus ed Inter.

Con l’arrivo di Charles De Ketelaere ormai certo, i rossoneri proveranno a rinnovare il contratto di Rafael Leao prima possibile per dare una dimostrazione di forza ai propri avversari.