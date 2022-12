Mihajlovic e la famiglia: l’album dei ricordi nel profilo social della moglie

Sinisa Mihajlovic non c’è più. Una brutta leucemia ha portato via il campione della Lazio, della Stella Rossa, dell’Inter, della Sampdoria a soli 53 anni. Oltre a ricordarlo sui social, in molti sono andati nel profilo della moglie Arianna Rapaccioni, conosciuta quando giocava in blucerchiato, e da allora la sua famiglia, con cui ha avuto cinque figli.

“Come quando torni a casa e posi le chiavi all’ingresso e sorridi perché sai di essere al sicuro“, scriveva nel suo album di ricordi pubblico a tutti con il marito la showgirl romana.

Il Mihajlovic uomo: un guerriero ma anche un marito e un padre “roccia”

La scomparsa, oggi, a Roma, di Sinisa Mihajlovic è come un colpo al cuore che tutti, tifosi e non, hanno provato. Un pezzetto di storia del nostro calcio è andato via lottando contro una brutta malattia, la leucemia mieloide acuta, che ha vinto la sua battaglia solo dopo che per la seconda volta lo ha incontrato.

Da quando ha fatto capolino per la prima volta nell’ex centrocampista di Lazio, Sampdoria e Inter, nonché ex allenatore della sua Serbia e del Bologna – era il 2019 -, il profilo social della moglie Arianna Rapaccioni, dal 1995 sempre al suo fianco, è diventato un album di ricordi di famiglia, di pallone, da sfogliare, un gioiello da custodire gelosamente come dice la stessa romana, che con Sinisa ha avuto cinque figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dušan e Nicholas.

E ci sono loro, tutti insieme (manca solo il primo figlio, nato da una precedente relazione di Mihajlovic), nella foto che è stata più commentata ora che il tragico epilogo di una storia comunque bellissima è arrivato.

Ma c’è anche altro, c’è una foto in evidenza in cui l’ex soubrette televisiva paragona il marito alla sensazione che si prova quando si torna a casa e si sorride perché si sa di essere al sicuro. O quando parla dell’amore eterno che non cambia nell’essenza.

C’è il suo essere guerriero, una roccia, ma dal cuore dolce. Un campione dentro al campo, e in una famiglia che, oggi più che mai, potrà essere fiera di lui.