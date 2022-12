Jane Fonda sta battendo il cancro: “Mi sento così benedetta, è il miglior regalo”

By

Jane Fonda, attrice vincitrice di due Oscar, ha rivelato proprio ieri con un post che ha condiviso sui suoi profili social che finalmente ha interrotto i trattamenti della chemioterapia in quanto il suo cancro è in fase di remissione.

La diva ha poi spiegato di sentirsi ‘benedetta’ e ‘fortunata’; e ringrazia poi tutti i suoi sostenitori per aver pregato per lei e averle inviato pensieri e messaggi positivi.

Jane Fonda contro il cancro, ha vinto lei: “È il miglior regalo”

L’attrice Jane Fonda, due volte vincitrice del premio Oscar, giovedì 15 dicembre ha rivelato con un post sui suoi profili social e condiviso anche sul suo blog personale, di aver finalmente terminato i trattamenti chemioterapici in quanto il suo cancro è in fase di remissione. L’attrice si sente particolarmente ‘fortunata’ e ‘benedetta’ e ringrazia tutti i suoi follower e tutti coloro i quali l’hanno sostenuta pregando per lei e inviandole pensieri e messaggi positivi. L’attrice aveva rivelato che le era stato diagnosticato all’inizio di quest’anno un linfoma di Hodgkin ovvero un tumore del sistema linfatico. Ma fortunatamente nelle ultime ore è arrivata la buona notizia:

“Mi sento così benedetta, così fortunata! Ringrazio tutti voi, che avete pregato e inviato buoni pensieri indirizzati a me. Sono sicura che abbia avuto un ruolo nella buona notizia. IL MIGLIOR REGALO DI COMPLEANNO DI SEMPRE !!!”

Fonda cita il regalo di compleanno proprio perché il 21 dicembre compirà 85 anni. L’attrice sui social posta soltanto un estratto del post condiviso sul suo blog personale, ad esempio su Instagram racconta solo di essere ‘particolarmente felice‘ perché l’ultimo dei quattro trattamenti chemioterapici non è stato per niente facile. Sul post spiega quanto sia stata dura per lei l’ultima sessione durata ben due settimane e parla di quanto le abbia reso difficile fare la maggior parte delle cose che quotidianamente svolgeva senza alcuna difficoltà.

Fortunatamente parla anche della parte positiva e dice che gli ‘effetti collaterali’ della chemio sono svaniti giusto in tempo per permetterle di andare a Washington e partecipare a una manifestazione sul tema clima, tema per l’attrice (che è anche attivista) molto importante.

Un mito intramontabile, la star delle star

Fonda ha dichiarato nello scorso settembre di avere più possibilità di sopravvivenza perché si sentiva privilegiata nell’avere un’assicurazione sanitaria e l’accesso alle più innovative cure e ai migliori specialisti. Ma non soltanto le ottime possibilità economiche, che ovviamente la diva ha, permettono l’accesso ai migliori trattamenti e ai migliori medici: stiamo comunque parlando di una delle più grandi, popolari e famose dive americane. Jane Fonda potremmo dire che è la star delle star che negli anni ’70 e ’80 è stata sinonimo di celebrità, di star-system.

Ha vinto due volte l’Oscar, prima per il ruolo da protagonista in Klute (film noir del 1971) e poi per il ruolo interpretato nel film drammatico sulla guerra del Vietnam Tornando a casa del 1979. L’attrice è stata nominata altre cinque volte agli Oscar, l’ultima nell’anno 1986.

Come abbiamo già detto Fonda è anche attivista, impegnata nei diritti umani e nell’ecologia; ecco perché, come abbiamo detto poc’anzi, ha partecipato a Washington ad una manifestazione sul clima, tema che sta particolarmente a cuore all’attrice e attivista che nei ultimi anni si è concentrata molto sul’ambiente e sul cambiamento climatico. Facendo anche pressioni sui legislatori perché agissero il più velocemente possibile per salvare il nostro pianeta.