Dal malore, al trasporto d’urgenza in ospedale, sino al ricovero in terapia intensiva. Sono stati giorni intensi per Umberto Bossi, deputato della Repubblica, dopo essere stato trasportato presso la struttura ospedaliera di Varese per aver accusato un malore nella sua casa di Gemonio, nel Varesotto.

Le condizioni di salute del noto politico sembrano migliorare, dopo essere stato operato per un’ulcera gastrica e tenuto sotto controllo; nella serata di ieri ha lasciato il reparto di Terapia Intensiva.

L’ultimo bollettino medico di Umberto Bossi

Secondo l’ultimo bollettino medico diramato dall’Ospedale di Circolo di Varese, le condizioni di salute di Umberto Bossi sono in fase di miglioramento. Nella giornata di sabato il ricovero in ospedale e un delicato intervento a un’ulcera gastrica. Ieri, il deputato di 81 anni ha lasciato il reparto di terapia intensiva e le sue condizioni sono state definite “buone”.

Il senatore, il 19 novembre, aveva accusato un malore nella sua casa nel Varesotto, ma grazie alle tempestive cure dei sanitari, la sua situazione non sembra destare particolare preoccupazione.

Infatti, dato il suo rapido miglioramento, il prossimo 27 novembre potrebbe essere presente a Castello di Giovenzano, in provincia di Pavia, per una tappa del tour del suo Comitato Nord.

La corsa in ospedale

Il fondatore della Lega Nord, sabato scorso, mentre era nella sua casa di Gemonio, nel Varesotto, è stato trasferito in ospedale dai medici del 118, dopo aver accusato un malore.

Accompagnato al Pronto Soccorso della struttura ospedaliera di Varese dalla moglie Manuela Marrone e dal figlio Renzo, ha subito ricevuto le cure mediche del caso. Dopo l’intervento all’ulcera gastrica, l’Asst Sette Laghi ha dichiarato che le sue condizioni sono state definite “buone” e non destano particolari preoccupazioni.

In un primo momento, i familiari e le persone vicine al senatore, avevano pensato a qualcosa di più grave, che potesse incidere con i suoi problemi di salute causati dall’ictus che lo colpì nel 2004.

Gli auguri di buona guarigione

In queste ore, in tanti hanno mostrato vicinanza e affetto a Umberto Bossi. Nella serata di ieri, infatti, una rappresentanza del Comitato Nord, diretta dall’europarlamentare Angelo Ciocca e da Paolo Grimoldi, insieme ad alcuni consiglieri regionali e sindaci, si sono recati fuori dell’ospedale per portare al senatore gli auguri di pronta guarigione.

Matteo Salvini, vice premier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, durante il congresso provinciale della Lega di Bergamo a Treviglio, ha espresso durante il suo intervento, parole di vicinanza nei confronti di Bossi: