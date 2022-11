Malore per Umberto Bossi: ricovero in ospedale a Varese

Umberto Bossi è stato trasportato all’ospedale di Varese dopo aver accusato un malore mentre si trovava nella sua casa di Gemonio.

Sono in corso gli accertamenti medici per capire le reali cause del malore accusato da Umberto Bossi. Il fondatore della Lega secondo quanto trapelato nelle ultime ore sarebbe arrivato vigile all’ospedale di Circolo vigile e non sarebbe in pericolo di vita.

Umberto Bossi ricoverato a Varese: le condizioni

E’ stato ricoverato da Gemonio, dove aveva accusato un malore mentre si trovava nella sua abitazione, a Varese. Umberto Bossi, trasferito dai sanitari del 118 intervenuti sul post all’ospedale di Circo, non sarebbe in pericolo di vita secondo le ultime indiscrezioni.

Pare infatti che all’arrivo in ospedale il fondatore della Lega fosse vigile. Insieme a lui anche il figlio Renzo e la moglie Manuela Marrone che sono rimasti al suo fianco anche durante l’ospedalizzazione. In questo momento sono in corso gli accertamenti clinici del caso per stabilire quale sia stata la causa del malore accusato dal politico, che intanto pare abbia ricevuto la visita di Angelo Ciocca.

L’europarlamentare ha speso parole confortanti e anche di stima nei confronti di Bossi, dicendo di averlo visto lottare “sia nei momenti difficili in politica che in quelli della vita e della salute“. Improbabile adesso la presenza del senatur il prossimo 27 novembre a Castello di Giovenzano, dove avrebbe dovuto raggiungere per la tappa del tour Comitato Nord. Sarà necessario dunque capire se le sue condizioni potranno migliorare nel corso della prossima settimana.

Lo scorso 18 settembre Bossi aveva dato forfait per la prima volta nella storia alla riunione del partito a Pontida, affermando di aver declinato l’invito per passare con la famiglia la vigilia di quello che il 19 settembre sarebbe stato il suo 81esimo compleanno.

Ricovero Umberto Bossi: “motivi precauzionali”

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera pare il ricovero, in seguito al malore accusato nella giornata di oggi da parte di Bossi, sia avvenuto per motivi precauzionali dovuti alle sue condizioni di salute.

Eletto alla Camera dei deputati lo scorso 25 settembre un po’ a sorpresa, da anni le sue condizioni di salute non sono ottimali. Pochi anni fa, dopo l’ictus del 2004 che aveva lasciato alcuni strascichi, una caduta aveva costretto Bossi a un periodo lungo di cure e riabilitazioni.

Nonostante non sia riuscito nei primi mesi del nuovo governo a partecipare ai lavoro del Parlamento, e nonostante la malattia, il fondatore rimane senza dubbio ancora oggi un punto fermo del Carroccio.