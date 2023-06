Migliorano le condizioni di Papa Francesco

Le condizioni di salute di Papa Francesco starebbero migliorando di giorno in giorno, questo è quanto è stato dichiarato dal portavoce Vaticano Matteo Bruni.

Quest’ultimo starebbe informando la comunità religiosa sul decorso post operatorio del Pontefice che da qualche giorno si trova in ospedale.

Il percorso post operatorio per il momento sembrerebbe procedere in maniera regolare, senza problemi di alcun genere.

Papa Francesco si sta riprendendo, questa mattina stava già molto meglio

Giù questa notte Papa Francesco ha riposato serenamente, l’equipe medica che si occupa di lui, dichiara che il quadro clinico sta migliorando progressivamente, per cui il percorso sembrerebbe essere regolare e per nulla preoccupante nonostante la sua età.

Oggi, dopo colazione il Pontefice ha iniziato a mobilizzarsi. Ha trascorso la mattinata in poltrona leggendo i quotidiani e riprendendo piano piano a svolgere il suo lavoro. Il Papa ricoverato al policlinico Gemelli da mercoledì, è stato sottoposto all’intervento di laparotomia e plastica alla parete addominale.

Perché Papa Francesco mercoledì 7 giugno 2023 è stato ricoverato al Gemelli di Roma e operato

A causa di un laparocele incarcerato ha dovuto mettere una protesi. L’operazione è durata tre ore, ma il post operatorio sta procedendo senza criticità alcuna. Per chi non lo sapesse il laparocele è la fuoriuscita del tessuto dall’intestino a causa dell’apertura dell’addome e del cedimento dello stesso.

L’intervento è in genere dura da due a tre ore e richiede due o tre giorni di ricovero e almeno 15 giorni di riposo per poter ricominciare a vivere normalmente.

Papa Francesco è stato ricoverato più volte nel corso di questi anni, eccone alcune e i motivi

Questo per Papa Francesco non è il primo ricovero ma uno dei tanti. Per esempio è stato ricoverato e operato all’addome a luglio del 2021, per una stenosi diverticolare del sigma, con l’asportazione a sinistra di una parte del colon. L’operazione, anche in quel caso è stata effettuata dal chirurgo Sergio Alfieri. Era avvenuta con successo, al Policlinico Gemelli.

A fine marzo scorso il Pontefice era tornato nello stesso ospedale per un’infezione respiratoria, ricoverato il 29 marzo, era stato dimesso l’1 aprile. I medici avevano escluso l’ipotesi Covid-19. La malattia infettiva, che aveva colpito organi e tessuti dell’apparato respiratorio, quindi vie respiratorie, polmoni, gola, era stata provocata da un virus o da un batterio. In tutti questi casi, il Pontefice ha dimostrato di essere forte e di essere quindi in grado di superare qualsiasi ostacolo o difficoltà.