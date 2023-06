Incidente stradale in provincia di Treviso, tre vittime

Terribile incidente stradale oggi a Roncade, in provincia di Treviso, che ha causato la morte di tre persone e altrettanti feriti. A morire a causa dello scontro, tre persone tra i 53 e i 24 anni, tutti coinvolti nel brutale schianto. Si è trattato di un frontale, forse causato dal maltempo, sulla Treviso Mare. Vittime, una donna di 24 anni, il passeggero al suo fianco di 31 e un’altra donna di 53 anni. Lo scontro è stato fatale e non ha dato loro possibilità di salvezza ed è avvenuto all’altezza di un negozio di animali.

Incidente a Roncade, provincia di Treviso, 3 morti e 3 feriti

Ora saranno le forze dell’ordine a cercare di ricostruire ciò che è accaduto, svolgendo i rilievi del caso e ascoltando le testimonianze di chi era presente,

È il secondo incidente automobilistico nel giro di meno di 48 ore, dopo quello accaduto sulla A4 e che ha coinvolto due tir e due automobili, provocando in quel caso la morte di due persone. Rimane quindi vigile l’attenzione sulla sicurezza stradale, uno dei temi di cui si discute sempre più spesso a Palazzo Chigi.