Midterm Usa, in Arizona vincono i dem

Midterm Usa, il testa a testa al Senato tra democratici e repubblicani ha visto trionfare i democratici in Arizona. Ora si attendono i risultati di Nevada e il ballottaggio in Georgia.

A Biden manca un voto soltanto per essere in vantaggio, ai democratici, per vincere, basta la parità con Trump. Attualmente il Presidente degli Stati Uniti ha 49 seggi così come il suo sfidante, ma in caso di parità il voto decisivo sarà quello della vice presidente Kamala Harris che andrà ovviamente a favore di Biden. Questo è possibile grazie all’ultimo seggio conquistato dai dem ma soltanto dopo un serrato testa e testa.

Midterm Usa, in Arizona vincono i democratici

I Midterm Usa hanno rivelato una spaccatura a metà tra gli elettori, ma nonostante ciò non si è verificata la disfatta prevista per Biden. I sondaggi e le previsioni lo davano come sfavorito e la sconfitta sembrava dietro l’angolo.

Così non è stato e anzi si è verificata addirittura un’evidente spaccatura all’interno dei repubblicani dove la potenza di Trump viene messa a volte in discussione. La grande ondata rossa repubblicana, tanto decantata dai media, non è avvenuta e questo segna un trionfo per Biden.

Il leader repubblicano ha dovuto mandare giù un amaro colpo, ma il 15 novembre sembra intenzionato ad annunciare la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2024. Biden resta un degno avversario nonostante la campagna elettorale portata avanti da Trump abbia convinto i cittadini e il suo impegno sia stato premiato.

Gli esiti di questi Midterm Usa danno la maggioranza della Camera ai repubblicani e lo scontro per il Senato è una battaglia all’ultimo voto. Ora però il quadro si sta facendo via via più nitido e Biden è a un passo dalla maggioranza.

Lo stato dell’Arizona ha eletto come governatore il senatore democratico Mark Kelly. Per lui uno scontro all’ultimo voto con l’imprenditore repubblicano Blake Masters fortemente sostenuto da Trump che ha perso in dirittura d’arrivo. Le proiezioni sono state mostrate dalla CNN e dalla NBC e rivelano quindi la mancanza di un seggio a Biden per mantenere la maggioranza.

Come citato sopra, in caso di parità, mancano due seggi totali, ovvero che un seggio vada a Trump e l’altro a Biden l’ago della bilancia si sposterebbe comunque sul leader democratico. Se non emerge un vincitore, Kamala Harris potrà utilizzare il suo voto da vice presidente per portare a casa la vittoria.

Ora gli occhi sono tutti puntati sui due seggi mancanti, anche se il Presidente Usa si è dichiarato soddisfatto delle elezioni di metà mandato.

Occhi puntati su Nevada e Georgia

I Midterm Usa hanno svelato una spaccatura a metà tra gli elettori statunitensi e ciò ha soddisfatto Biden che era dato come finito. Ora si attendono gli esiti di Nevada e Georgia che hanno però due percorsi differenti.

La sfida è serrata in Nevada, dove da un lato troviamo la democratica Catherine Cortez Masto, dall’altro il repubblicano Adam Laxalt. Mentre per la Georgia si dovrà attendere il 6 dicembre e questa perché nessuno dei due candidati ha superato il 50% dei voti.

Gli elettori attendono di capire il risultato che è molto importante per valutare l’andamento dei prossimi anni difatti i Midterm danno un’idea dell’orientamento politico del Paese. Biden ha deciso che si ripresenterà dato l’alloggio ricevuto e Trump attende il 15 novembre per confermare che parteciperà alla corsa alla presidenza.