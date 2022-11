Buoni spesa da 500€ per Natale, dove e chi può presentare subito domanda

Buoni spesa da 500 euro per Natale: ecco dove e chi può presentare subito l’istanza per beneficiare dell’aiuto economico.

Sono in arrivo nuovi buoni spesa da 500 euro per Natale: si tratta di un regalo che le famiglie italiane troveranno sotto l’albero. Ci sono solo pochi requisiti da rispettare: ecco dove e chi può presentare subito la domanda per richiedere i buoni spesa da 500 euro. Il periodo di festività si avvicina e si può contare di un piccolo aiuto economico per fare fronte ai rincari della spesa alimentare. In fin dei conti l’attuale contesto economico non è dei più rosei e le famiglie da mesi e mesi non riescono a fare fronte ai prezzi dei beni alimentari e dei beni di prima necessità, oltre che al salasso delle bollette energetiche.

I buoni spesa alimentari sono aiuti erogati a livello locale dai Comuni per cercare di sostenere economicamente le famiglie italiane più numerose e quelle che non riescono ad acquistare i beni di prima necessità. Ci sono alcune amministrazioni comunali italiane che per tutta la durata delle festività natalizie consentono di presentare la domanda per richiedere i buoni spesa alimentare.

Aumento spesa alimentare: un salasso per le famiglie italiane

L’anno 2022 sarà ricordato nella storia per essere l’anno caratterizzato da un tasso inflattivo galoppante. L’aumento dei prezzi delle materie energetiche e delle materie prime impatterà in modo considerevole sui nuclei familiari italiani: la Federconsumatori ha annunciato la stangata in arrivo per le famiglie italiane, in particolare per quelle che hanno redditi bassi e per quelli che hanno tanti figli a carico. già nel corso dell’anno 2021 il tasso di inflazione era aumentato fino a due punti percentuali, ma nel corso dell’anno 2022 è sobbalzato vertiginosamente.

I prodotti alimentari che troviamo sugli scaffali dei supermercati giungono mediante il trasporto su gomma e sul prezzo incidono i costi di trasporto, di confezionamento, di distribuzione e di stoccaggio. È naturale che se i costi energetici e relativi alla logistica aumentano anche il prezzo finale che impatta sulle tasche del consumatore finale risultato “lievitato”. Ecco perché gli aumenti andranno a pesare sulle tasche dei consumatori italiani. Pane, pasta, frutta, verdura, pesce, carne, olio e tanti altri prodotti alimentari hanno subito rincari del prezzo.

Buoni spesa da 500 euro: ecco chi ha diritto a riceverli

Ci sono diversi Comuni italiani che hanno decido di aiutare le famiglie italiane bisognose e con i figli che non riescono a fare la spesa alimentare.

Il Comune di Gissi, ad esempio, è una delle amministrazioni comunali che consente ai residenti nel Comune abruzzese, ubicato nella Provincia di Chieti, di inviare la domanda entro il 25 novembre. La finalità dell’erogazione dei buoni spesa da 500 euro è quella di sostenere economicamente i nuclei familiari residenti a Gissi. Si tratta di una misura economica volta ad acquistare beni alimentari, ma anche abiti e farmaci.

Anche il Comune di Voghera consente ai propri cittadini con un ISEE inferiore ai cinquemila euro di presentare la domanda per richiedere il bonus spesa alimentare.

Bonus spesa da 500 euro: come inviare la domanda?

Per inviare la domanda è necessario recarsi direttamente al Comune di Residenza oppure inviare il form ad uno degli indirizzi email dell’ufficio comunale competente. Consigliamo di leggere attentamente il bando pubblicato da ciascun Comune di competenza per inviare la domanda per richiedere i bonus spesa alimentare.