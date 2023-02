Microsoft introdurrà un bot in Bing che fornirà risposte agli utenti e che è stato ideato dagli stessi di ChatGPT.

Satya Nadella, boss di Microsoft, ha parlato di una “nuova era” per la ricerca su internet, prima di annunciare l’integrazione in Bing delle nuove tecnologie AI sviluppate dal colosso informatico e dalla startup OpenAI. Un guanto di sfida lanciato a Google?

Microsoft, Bing sfida Google con l’intelligenza artificiale

Microsoft sfida Google con l’intelligenza artificiale integrata in Bing. Il motore di ricerca di Mountain View domina largamente questo mercato, tanto che lunedì ha presentato Bard, concorrente di ChatGPT, software star di OpenAI, in grado di generare ogni tipo di testo in base alle richieste degli utenti.

Il nuovo Bing, disponibile per il momento solo in versione test, dovrebbe dare risultati più pertinenti e completi, con risposte dirette alle domande degli internauti, oltre a link che rimandano ad altre pagine del web.

Comprende, inoltre, un chatbot (robot conversazionale), in grado di programmare un viaggio di tre giorni a Venezia secondo un budget prefissato o di scrivere una mail secondo le indicazioni dell’utente.

Lui è un “co-pilota” ma l’internauta mantiene il controllo, ha sottolineato Yusuf Mehdi, vicepresidente del gruppo di Redmond, durante una conferenza stampa il cui tema era stato tenuto segreto fino all’ultimo minuto.

Gli accordi milionari di Microsoft

Si attendeva questo nuovo prodotto di Microsoft dall’anno passato, quando la diffusione e l’apprezzamento mostrato per ChatGPT hanno reso popolare il concetto della a AI “generativa”.

Ben un miliardo di dollari in OpenAI è stato investito dall’inventore di Microsoft nel 2019 e non è tutto: è stato concluso, di recente, un nuovo accordo con l’azienda californiana.

Questa azienda era precedentemente nota solo in circoli ristretti, per due software di creazione automatica, Dall-E per la generazione di immagini e GPT-3 per la generazione di testo (utilizzato in ChatGPT). I progressi dell’OpenAI hanno riportato Microsoft a concorrere per l’innovazione online.

La posizione di Google per le ricerche online

Lo scorso dicembre, Google deteneva circa l’84% del mercato della ricerca online, rispetto al 9% di Bing, secondo Statista. In un anno, il motore di Microsoft ha eroso il 2% dal colosso del settore.

“C’è bisogno di innovazione nella ricerca online, perché questa tecnologia è così importante per l’umanità. E quindi hai bisogno di concorrenza“, ha detto ad AFP Jordi Ribas, vicepresidente di Microsoft, che ha lavorato su Bing per 15 anni. “Ecco perché non mi sono mai scoraggiato“.

Il suo team ha lavorato instancabilmente per trovare il giusto equilibrio, sapendo che ChatGPT è noto anche per le sue risposte a volte completamente sbagliate, date con grande disinvoltura.

“È un giocattolo fantastico, ma è ancora un po’ un giocattolo. La questione era come trasformarlo in uno strumento che non crea allucinazioni (…) e che aiuta a svolgere compiti in pochi minuti che prima richiedevano ore“, ha spiegato.

“La domanda è se questo è il momento che cambierà radicalmente la ricerca online”, ha reagito Carolina Milanesi di Creative Strategies.

“E credo che sarà una rivoluzione per gli utenti”, ha aggiunto. “Ad esempio, possiamo fare un menu per la settimana e organizzare la lista della spesa in base alla posizione degli ingredienti nel supermercato”.

Una trasformazione anche per Windows

L’integrazione degli ultimi progressi dell’IA in Bing potrebbe “sconvolgere gli equilibri di potere in questo mercato, a favore di Redmond”, stima l’analista Dan Ives di Wedbush.

Oltre al motore di ricerca, Microsoft prevede anche di trasformare Windows, la sua suite per ufficio Office e i suoi servizi (strumenti collaborativi, cloud, ecc.).

A ottobre, l’azienda ha presentato Designer, un software basato in particolare su Dall-E, per “generare istantaneamente una varietà di design con uno sforzo minimo“, secondo quanto affermato da Liat Ben-Zur, vicepresidente del gruppo.

“Chiunque può essere un creatore con gli strumenti giusti. Quasi 20 milioni di consumatori americani creano contenuti online e ne ricavano entrate“, ha aggiunto in una nota.

Microsoft intende integrare Designer in Edge, il suo browser Internet molto meno utilizzato di Chrome (Google) o Safari (Apple).

Il gruppo ha anche sviluppato Copilot, un servizio a pagamento – lanciato nel giugno 2022 – per aiutare gli ingegneri a generare codice informatico con l’aiuto di OpenAI AI.

E recentemente GPT-3.5 è stato aggiunto alla piattaforma aziendale Teams per rendere le riunioni più “intelligenti e personalizzate“, inclusi i riepiloghi generati automaticamente.