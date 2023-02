Addio ai funghi dalle unghie dei piedi, questo li distrugge nel giro di pochi secondi

Problemi di funghi alle unghie dei piedi? Con questo sistema risolverai l’inconveniente fastidiosissimo: nel giro di pochi secondi le tue unghie torneranno sane e forti.

Come debellare i fastidiosissimi funghi dalle unghie dei piedi? Ecco il sistema che ti consente di sbarazzartene nel giro di pochi secondi. Svelato il trucchetto che nessuno conosceva.

Perché la salute dei piedi è importante

La salute dei piedi è importante, lo sappiamo tutti. Sono proprio questi arti che ci consentono di compiere la maggior parte delle nostre azioni quotidiane e dei nostri movimenti fisiologici.

Ogni passo che facciamo coinvolge una rete di tendini, legamenti, muscoli e ossa. Tutto questo, unito anche al peso che i nostri piedi devono sostenere, spiega perché questi ultimi talvolta possono avere dei problemi.

Ma oggi non vogliamo concentrarci sui dolori o sulla stanchezza delle articolazioni bensì su un altro problema che spesso si manifesta: i funghi che nascono sulle unghie dei nostri piedi.

Sarà capitato forse anche a te di contrarre questa infezione che deriva da una specie di funghi parassiti chiamati dermatofiti. Spesso difficili da debellare, non sono soltanto fastidiosi ma anche antiestetici.

Se anche tu hai provato diversi prodotti ma non hai ottenuto nessun risultato, il sistema che ti sveliamo oggi si rivelerà allora assolutamente utilissimo. Ecco che cosa devi fare per eliminare nel giro di pochi secondi i funghi dalle unghie dei tuoi piedi.

Il sistema infallibile per eliminare i funghi dalle unghie dei piedi

Non è una cosa rara che i nostri piedi possano contrarre un’infezione da fungo. Inestetica e talvolta dolorosa, porta ad uno scolorimento, ispessimento e deterioramento delle unghie. E’ necessario, se si dovesse verificare una situazione del genere, correre immediatamente ai ripari.

Se hai provato diversi prodotti, anche quelli più famosi, venduti nelle farmacie e nelle parafarmacie ma senza avere risultati, prova allora questo metodo che ti stiamo per spiegare.

Il trucchetto che leggerai è davvero infallibile: in una manciata di secondi riuscirai a risolvere il tuo problema di onicomicosi. Pronta? Allora iniziamo immediatamente. La prima cosa che devi fare è procurarti una bacinella all’interno della quale verserai 2 litri di acqua fredda a cui aggiungerai poi un bicchiere di acqua tiepida.

A questo punto, dovrai unire un bicchiere di sale marino nella soluzione: questo ingrediente aiuterà i tuoi piedi a rilassarsi (se non hai il sale marino puoi utilizzare anche il normale sale da cucina).

Il procedimento non è ancora finito. Procurati mezzo bicchiere di aceto di mele e versalo nell’acqua. Pure questo ingrediente è molto utile perché disinfetta qualsiasi infezione. Devi infatti sapere che l’aceto di mele ha delle proprietà antibatteriche straordinarie ed è efficacissimo per il trattamento del famoso piede dell’atleta e per la cura delle vene varicose.

A questo punto, non dovrai far altro che immergere i tuoi piedi in questa acqua e lasciarli in ammollo per almeno 30 minuti. La tecnica si rivela utilissima non soltanto per il trattamento delle vene varicose e del piede d’atleta ma anche nel caso di sudorazione eccessiva del piede, affaticamento e calli.

Devi ripetere questa operazione ogni giorno per tre o quattro volte al giorno e vedrai immediatamente il risultato. Nel giro di pochissimo tempo, se hai un gonfiore alle gambe, esso sparirà.

Non solo, ti sbarazzerai anche di odori sgradevoli e aiuterai i suoi piedi a stare bene. Come risolviamo però il problema dei funghi? Per questa situazione dovrai procurarti dello iodio. Dopo aver lasciato in ammollo i tuoi piedi nella soluzione di acqua, come spiegato in precedenza, applica lo iodio sui bordi delle unghie secche.

Questo prodotto ti aiuterà a rimuovere i funghi delle unghie. Lascia che il prodotto venga ben assorbito e che si asciughi alla perfezione, dopodiché, indossa i calzini. Applica lo iodio per tre o quattro volte al giorno e vedrai che il fungo dalle unghie dei tuoi piedi scomparirà.