Mick Schumacher approda alla Mercedes, sarà il pilota di riserva

Dalla Ferrari alla Mercedes, dopo Michael è il figlio Mick a ripetere questo cambio di casacca in casa Schumacher: dopo quattro anni infatti il figlio del sette volte campione del mondo ha interrotto i rapporti con la scuderia di Maranello che erano nati con l’Academy del 2019.



La notizia era nell’aria già da diverse settimane ma in mattina la scuderia tedesca ha annunciato l’ingresso di Mick Schumacher per la prossima stagione di Formula 1.

Il figlio d’arte sarà il pilota di riserva e sarà dunque pronto a salire sulla monoposto qualora uno tra Lewis Hamilton e George Russell dovesse essere indisponibile.

Il 22enne tedesco si era trovato senza scuderia dopo che la Haas aveva deciso di puntare sull’esperienza di Nico Hulkenberg per affiancare il primo pilota Kevin Magnussen.

Mick aveva promesso di tornare presto in Formula 1 e dopo pochi messi è arrivata l’ufficialità del suo passaggio alla Mercedes.

“Sono felicissimo di far parte della Mercedes F1,Darò il massimo per fornire un contributo a questo ambiente così professionale e competitivo. Ringrazio Toto e tutte le persone coinvolte per avermi dato fiducia”.

Mick Schumacher come papà Michael: dalla Ferrari alla Mercedes

Il cambio di casacca è lo stesso ma Mick, a differenza di papà Michael, inizierà la sua carriera in Formula 1 con la scuderia tedesca con l’obiettivo di farsi trovare pronto come riserva per guadagnarsi in futuro uno spazio tra i due piloti titolari.

A quattro anni di distanza dal suo ingresso nell’Academy si è interrotto dunque il rapporto tra il figlio del sette volte campione del mondo e la Ferrari, ora la Mercedes dovrà essere il trampolino di lancio per consacrarsi definitivamente in Formula 1.

L’ultima stagione con la Haas non è stata esaltante per il tedesco che oltre al sesto posto in Austria non ha mai convinto la scuderia che ha deciso di “scaricarlo” in favore del veterano Nico Hulkenberg.

Entusiasta del matrimonio con Schumacher anche il team principal della Mercedes Toto Wolff che ha accolto il 22enne con tanta soddisfazione ed orgoglio.

“Mick è un pilota giovane e di talento, un gran lavoratore, con un approccio calmo e metodico, che vuole sempre migliorarsi. Sono qualità importanti e siamo felici che possa aiutarci nello sviluppo della W14”.