Michelle Hunziker, quanto prende di mantenimento da Trussardi? Le probabili cifre

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono state una delle coppie più amate e in vista di sempre. Purtroppo, dobbiamo parlare in passato perché nei mesi scorsi i due si sono detti addio per sempre. Dal loro amore sono venuti al mondo anche due bambine.

Ma sapete quanto spende il noto imprenditore per versare il mantenimento alla sua ex moglie? Non ci crederete mai, è una cifra davvero stellare.

Come in ogni divorzio, quando una coppia di coniugi si separa, il giudice dispone un assegno di mantenimento, una parte viene condannata a versare, all’altra una somma di denaro. In questo caso, spetta a Tomaso Trussardi sganciare una somma da capogiro alla sua ex moglie, Michelle Hunziker.

La separazione tra i due continua a occupare le prime pagine della cronaca rosa, infatti, tantissime persone si sono chieste che cifra percepisca la nota conduttrice di Striscia la Notizia dal suo ex marito. Stando ad alcune voci, il noto stilista bergamasco deve alla Hunziker una cifra davvero assurda. In pochi riuscirebbero a sborsare così tanto denaro: scopriamo a quanto ammonterebbe questa incredibile somma, da non credere.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: la separazione

Michelle Hunziker, non ha mai nascosto di aver sofferto per la sua separazione con Tomaso Trussardi, padre delle sue due figlie: Sole e Celeste. Il divorzio è sempre difficoltoso, non solo a livello sentimentale ma anche per quanto riguarda il piano economico.

Soprattutto se si tratta di due personaggi importanti come Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, che guadagnano cifre esorbitanti. Secondo alcune stime, la conduttrice dovrebbe percepire una somma stellare.

Il mantenimento viene calcolato anche in base al guadagno mensile di Tomaso Trussardi, quindi riuscite ad immaginare a quanto ammonterebbe? Sicuramente ad una somma incredibile.

Il denaro che il noto imprenditore dovrà versare servirà per contribuire alle spese dei figli, in modo che Sole e Celeste, possano continuare ad avere lo stesso tenore di vita che avevano quando i loro genitori erano sposati. Ma siete curiosi di scoprire la cifra esatta? Rimarrete a bocca aperta.

Michelle Hunziker, quanto prende di mantenimento da Tomaso Trussardi? La (probabile) cifra

Il mantenimento è una cifra che si basa su diversi fattori tra cui la possibilità economica e il patrimonio. Nel caso di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sarebbe lui ad avere un patrimonio superiore, malgrado sia una conduttrice di successo e guadagni anche lei uno stipendio da capogiro.

Una donna in carriera, ma il suo ex marito è amministratore delegato della prestigiosa e antica casa di moda, Trussardi. Tomaso, avrebbe un patrimonio che si aggirerebbe intorno ai 400 milioni di euro. Inoltre, la sua azienda ha un fatturato annuale di 150 milioni di euro.

Quindi, secondo alcuni calcoli, Michelle Hunziker dovrebbe percepire un assegno di mantenimento di circa €10.000 al mese. Una somma incredibile ma che è comunque proporzionata al suo grandioso patrimonio. Ricordiamo che non esiste nessuna somma confermata o smentita dai diretti interessati, dato che non hanno mai rilasciato dichiarazioni riguardo le pratiche del divorzio.