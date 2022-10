Donne in pensione con 15 anni di contributi, ma vale solo per questa categoria

Ecco com’è possibile andare in pensione con soli 15 anni di contributi. Tutti i requisiti e come fare richiesta all’INPS.

E’ proprio il sogno di molte persone. Per fortuna può rivelarsi realtà per alcune categorie: stiamo parlando delle donne con almeno 15 anni di contributi versati.

L’avreste mai potuto pensare che si potesse andare in pensione con soltanto questi requisiti? In realtà dietro c’è di più. Alla categoria è richiesto un requisito indispensabile.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire come fare a ottenere il desiderato beneficio in questione possedendo soltanto 15 anni di contributi versati. Scoprite se anche voi possedete questo requisito.

Quando si va in pensione con 15 anni di contributi

La pensione è sicuramente una delle agevolazioni più desiderate dai cittadini di tutto il mondo, specialmente dagli italiani che vertono in situazioni di instabilità economica.

Esiste una possibilità che non tutti conoscevano e che cambierebbe le sorti specialmente di coloro che non hanno idea di quando usufruiranno di questo beneficio a causa dei pochi contributi versati.

E’ possibile, infatti, accedere all’assegno pensionistico mensile avendo accumulato soli 15 anni di contributi.

Ma a che età si andrebbe in pensione con soli 15 anni di contributi? Stiamo parlando di sessant’anni. Chi ha compiuto quest’età e ha accumulato soli 15 anni di contributi potrà accedere alla pensione.

E’ possibile grazie a delle deroghe di cui potranno usufruire solo determinati cittadini italiani. Ecco che di seguito vi sveliamo di quali categorie si tratta. Abbiamo già detto che sono le donne con almeno 15 anni di contributi versati, ma qual è il requisito che devono possedere nello specifico? Lo trovate qui.

Come usufruire delle deroghe

Non tutti lo sanno, ma fino al 31 di dicembre del 1992 erano sufficienti soli 15 anni di contributi per andare in pensione. Nel corso degli ultimi, però, come sappiamo bene, il numero di anni di contributi necessari per accedere alle pensioni è cambiato così come l’età pensionabile, che si è alzata.

Per fortuna, oggi è possibile di beneficiare di alcune deroghe per riuscire ad andare in pensione avendo versato solo 15 anni di contributi.

In particolare, possono farlo le donne che hanno dovuto sospendere la propria attività lavorativa in giovane età. Questo è il requisito fondamentale che la categoria deve possedere. Ma c’è di più, perché possono accedere alle deroghe tutti quei lavoratori dipendenti e i lavoratori con partita iva che entro il già citato 31 di dicembre del 1992 avevano versato 15 anni di contributi.

Non potranno accedere al beneficio, quindi, coloro che ancora non li avevano versati.

Tra l’altro, è possibile beneficiare di questo tipo di pensione anche nel caso in cui in contributi volontari non fossero stati versati. L’importante è che INPS avesse già dato l’ok nel 1992.

Ma come fare per richiedere la pensione? E’ necessario rivolgersi al proprio CAF di paese o di città per richiedere tutti i dettagli della propria situazione.

E voi sapevate che fosse possibile per le donne andare in pensione soltanto avendo versato 15 anni di contributi? Fateci sapere se rientrate in questa categoria.