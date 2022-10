Michelle Hunziker, l’indiscrezione: “Ritorno di fiamma con l’ex”

Sembra proprio che l’amatissima e futura nonna Michelle Hunziker sia tornata sui suoi passi tornando insieme a Tomaso Trussardi. Secondo un’indiscrezione rilasciata da Alfonso Signorini sul suo settimanale, i due sono tornati ufficialmente insieme.

La frase “certi amori fanno dei giri immensi ma poi ritornano” racchiude perfettamente l’attuale situazione tra i due. Non troppo tempo fa infatti era stato confermato che i due avevano deciso di prendere strade diverse dopo anni di amore insieme. Michelle nell’ultimo periodo era anche in compagnia di Giovanni Angiolini. Ora sembra tutto stato messo a tacere dall’indiscrezione lasciata da Alfonso Signorini su Chi, che vede la coppia Trussardi-Hunziker di nuovo insieme.

I due sono davvero tornati insieme? Scopriamolo.

Un ritorno di fiamma

Secondo quanto riportato sul giornale settimanale di Signorini, Michelle e Tomaso si sarebbero nuovamente riavvicinata nelle ultime settimane. Un periodo certo movimentato per la Hunziker che dopo separazioni, fidanzamenti e la notizia del nipotino in arrivo ora tenta nuovamente la via dell’amore con il suo ex Tomaso Trussardi.

È proprio Alfonso Signorini a far intendere che tra i due ci sia di nuovo del tenero. Dopo mesi di lontananza dopo la rottura e diverse frequentazioni i due sembrano di nuovo cercarsi come prima.

La Hunziker e Trussardi di nuovo insieme?

Tomaso nei giorni scorsi è stato paparazzato sotto all’appartamento di Michelle a Milano. I due avevano tagliato completamente i ponti già da diverso tempo e adesso sembra proprio che ci sia stato un ritorno di fiamma. Secondo il pezzo su Chi, i due non si sarebbero solo incontrati sotto l’appartamento, ma Tomaso avrebbe addirittura passato la notte con Michelle.

Molte le foto che girano in merito a questa notte, che a quanto pare non sarebbe la prima. Una raffigura anche la tata delle piccole mentre porta alla macchina Tomaso il portafoglio lasciato a casa. Ormai da diverse settimane si parlava di un riavvicinamento tra i due e queste foto ne sono certo la conferma.

Al momento nessuno dei de ha confermato o smentito le voci che girano, anche perchè ora tutte le attenzioni sono rivolte al nuovo arrivo in casa: il bambino di Aurora che porterà tanta gioia a nonna Michelle. Certamente nei prossimi giorni usciranno nuove notizie in merito a queste supposizioni che potrebbero confermare le parole di Signorini.