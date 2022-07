Michelle Hunziker, la famiglia si allarga: il dolce annuncio davanti agli occhi di tutti | FOTO

Michelle Hunziker sembra aver ritrovato l’amore e in questi giorni sono spuntate alcune foto che la mostrano totalmente innamorata e felice. La showgirl ha anche fatto le presentazioni ufficiali in famiglia: ecco le ultime news sulla sua ritrovata felicità.

Michelle Hunziker è una delle showgirl più amate in Italia: svizzera ma ormai naturalizzata italiana, l’ex di Eros Ramazzotti è un vero e proprio vulcano di allegria, come dimostra in tutti i suoi show televisivi.

Dopo la rottura mesi fa con il marito Tomaso Trussardi, ora Michelle sembra tornata felice con un altro uomo, una persona molto nota nel mondo dei vip. Dopo mesi low profile, ora sembra pronta a rendere pubblica la relazione.

Michelle Hunziker esce allo scoperto con la figlia Aurora

Qualche mese fa, tutti i fan di Michelle Hunziker sono rimasti sconvolti dall’annuncio di separazione con Tomaso Trussardi, dopo 12 anni di matrimonio e due figlie.

Purtroppo, la coppia ha deciso di separarsi per diversi motivi e per mesi Michelle ha ripreso in mano la sua vita per riprendersi da questo momento difficile.

Da qualche tempo, però, si dice che abbia iniziato a frequentare Giovanni Angiolini, un medico chirurgo ortopedico molto famoso nello show business.

Infatti, Angiolini è presente spesso come esperto di benessere in alcune trasmissioni tv e pare che anche la Hunziker si sia rivolta a lui in passato.

La loro storia, però, non è ancora sotto i riflettori anche se i paparazzi li hanno spesso scovati in giro per Milano, come negli ultimi giorni.

La coppia è stata avvistata a cena a Milano, ma non in solitudine. Sembra che Michelle abbia deciso di far conoscere Giovanni a sua figlia Aurora, la sua primogenita nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti.

Come riporta il settimanale Nuovo, che questa settimana ha aggiunto la storia in copertina, Michelle e Giovanni hanno trascorso una serata con Aurora e il suo fidanzato Goffredo, in completa serenità.

Dopo aver cenato tutti insieme, Michelle e Giovanni hanno trascorso la notte in un albergo della città lombarda, come hanno riportato le notizie pubblicate sul settimanale.

Nessuno di loro, però, ha ancora ufficializzato la cosa sicuramente perché la showgirl vuole mantenere al sicuro la sua privacy dopo il polverone che si è alzato mesi fa con la separazione da Trussardi.

Michelle e Giovanni fanno sul serio, ormai è quasi ufficiale

Quando si è scoperto della relazione tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, in molti hanno pensato si trattasse solo di un semplice flirt.

Sicuramente, dopo 12 anni di matrimonio con Trussardi non sarà stato semplice per la conduttrice cambiare vita, ritrovarsi e abituarsi ancora una volta a una separazione.

Ma pare che Angiolini abbia portato una ventata di freschezza nella sua esistenza e che per entrambi sia una cosa seria: infatti, non solo lui è stato presentato alla famiglia di lei, ma anche Michelle è stata portata dalla famiglia Angiolini.

Secondo i rumors, dopo che Giovanni ha conosciuto Sole e Celeste, le figlie più piccole della Hunziker, e ora Aurora, anche Michelle ha conosciuto la sua famiglia, che l’ha accolta a braccia aperte.

Con Sole e Celeste, invece, i due hanno trascorso una bella giornata in barca, come hanno mostrato alcune foto scattate e pubblicate su diversi settimanali italiani.

Un amore che sta sbocciando e che, a quanto pare, è davvero importante per Michelle, che sembra felice e rigenerata come una ragazzina. Quello che possiamo dire è che ci auguriamo che continui così!