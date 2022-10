Michelle Hunziker, è di nuovo amore? Il tenero gesto di lui potrebbe confermare tutto

Michelle Hunziker, confermato il ritorno di fiamma con lui? Arriva il gesto che potrebbe rimescolare le carte in tavola. Fan al settimo cielo.

La conduttrice svizzera è di nuovo tra le braccia di lui? I social parlano chiaro: ci stanno riprovando sul serio. Il suo gesto non lascia più dubbi.

Michelle Hunziker, torna il sole nella vita della conduttrice svizzera

Michelle Hunziker è una donna dai molteplici talenti. Divertente, solare, ironica e sempre positiva, riesce difficile trovarle un difetto. Nonostante abbia vissuto periodi anche difficili, è riuscita a rialzarsi e ad andare avanti, sempre con il sorriso sulle labbra.

Tra qualche mese avrà inizio per lei un nuovo capitolo della sua vita: la bionda amatissima dagli italiani diventerà nonna.

Solo qualche settimana fa Aurora Ramazzotti, la figlia che la conduttrice ha avuto dal cantante italiano Eros, ha annunciato con un simpatico video pubblicato sui suoi social, di essere in dolce attesa. Svelato anche il sesso del nascituro: un maschietto.

Tutto procede tutto a gonfie vele nella vita della bella svizzera, anche dal punto di vista professionale. Nuovi progetti sono all’orizzonte per la biondina che, si dice, sarà protagonista di un nuovo format in onda su Mediaset che per il momento è ancora top secret.

Intanto, dopo la fine della sua relazione con Giovanni Angiolini, ex concorrente del GF, sembra che nel suo cuore sia già entrato un altro uomo: si tratta di lui, del suo famoso ex. I due sono forse ritornati insieme? Il suo gesto farebbe pensare proprio di sì.

Il suo gesto social parla chiaro: fan felicissimi per loro

Michelle Hunziker ha intenzione di provare a ricostruire la sua vita con il famoso ex? Il lui in questione è Tomaso Trussardi. Dopo aver partecipato entrambi al compleanno di Sole, la loro bambina, pare che i due ex coniugi abbiano ripreso a frequentarsi, seppur in gran segreto.

Si dice che Michelle e Tomaso si scambino tanti messaggini affettuosi e che si vedano, lontano dagli occhi indiscreti dei paparazzi, anche nell’appartamento di lei o di lui. Non si può dimenticare d’altronde un amore che è durato dieci anni.

Con il loro sentimento, la conduttrice svizzera e l’imprenditore di moda hanno fatto sognare davvero tutti. Una decade fatta di amore e passione non può certamente finire così, questo è forse il pensiero che ha fatto anche Michelle.

Il gesto poi social e dunque pubblico, non lascia più alcun dubbio. Avete visto che cosa è accaduto? Nelle scorse ore, sul suo profilo Instagram, Michelle che condivide tutto o quasi della sua vita privata e professionale con i suoi milioni di seguitori, ha postato nelle sue Instagram stories un video molto divertente di un gattino.

Ecco le due ipotesi principali. La prima: la conduttrice svizzera, deve aver taggato anche Tomaso (nascondendo il tag accuratamente) dato che lo stesso, medesimo video ricompare poi nelle Instagram stories di lui.

La seconda: Tomaso ha fatto di sua sponte il repost del video. Che cosa significa questo scambio di contenuti social? Gli internauti hanno immediatamente pensato che i due ex siano tornati insieme.

D’altronde non si sono mai lasciati in pessimi rapporti, anzi. Anche dopo l’annuncio della loro separazione, in più occasioni si sono visti insieme per il bene delle figlie. Ma ora la situazione sembra diversa.

Pare che i due abbiano davvero intenzione di riprovarci. Questo passo social potrebbe essere forse il primo di una lunga serie che porterà i due a ricongiungersi? Tutti lo speriamo.