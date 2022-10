By

Esplode una palazzina ad Anzio in seguito a una fuga di gas. Una donna di 70 anni è stata trasportata d’urgenza al Sant’Eugenio.

La donna di 70 ani è stata estratta dalle macerie e subito le sue condizioni sono apparse molto gravi, infatti è stata trasportata con l’elisoccorso.

Esplode una palazzina ad Anzio

La vicenda che vi riportiamo è avvenuta questa mattina ad Anzio, in provincia di Roma, dove una palazzina è esplosa ferendo gravemente una persona di 70 anni, la quale era all’interno della casa e non è riuscita a scappare in tempo.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri, il motivo potrebbe essere una fuga di gas, il quale ha invaso gli ambienti della palazzina fino a determinarne l’esplosione e quindi la caduta.

L’abitazione in via dei Faggi 98 si trova nella frazione di Lavinio, nel comune di Anzio e al momento dello scoppio c’era una sola persona presente all’interno, almeno questo è quanto emerso finora.

La donna di 70 è stata miracolosamente estratta viva dalle macerie dopo diverse ore di lavoro e sebbene le sue condizioni siano molto gravi, i medici riferiscono che non è in pericolo di vita.

Fortemente scioccata per quanto avvenuto, verrà ascoltata dagli agenti nei prossimi giorni per cercare di capire l’esatta dinamica dell’incidente.

La dinamica

Secondo le informazioni rese note finora, la parte della palazzina dove ha avuto origine la fuga di gas è stata quella superiore, la quale sarebbe implosa su quella sottostante determinando quindi il crollo dell’intero stabile.

Sul posto è giunta subito la polizia ma anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area ed estrarre eventuali vittime dalle macerie.

Miracolosamente non ci sono stati morti ma solo una donna ferita trasportata via in elisoccorso, tuttavia vicende del genere hanno spesso un epilogo peggiore.

Sono in corso gli accertamenti per capire cosa possa aver causato la fuga di gas, sembra comunque che l’esplosione avvenuta alle 10.30 sia partita proprio dall’appartamento della donna.

In realtà si tratta della depandance di una villetta ma sono ancora oscure le cause reali dell’incidente.

I Carabinieri di Anzio sono a lavoro per capire se qualcuno abbia intenzionalmente voluto fare del male alla donna oppure si è trattato di uno sfortunato incidente.

Anche i pompieri continuano le ricerche poiché non si sa se ci siano altri dispersi sotto le macerie o peggio ancora, vittime.