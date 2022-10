Michelle Hunziker, altro che ritorno di fiamma: l’ultimo gesto di Trussardi gela tutti

By

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker sono stati rivisti assieme ma l’ultimo gesto dell’uomo ha spiazzato tutti quanti. Ecco di quale si tratta.

Negli ultimi giorni si è parlato di un ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi dopo che uno chef ha pubblicato una foto in compagnia della coppia che aveva fatto visita al suo ristorante.

Dopo questa foto, sul settimanale Chi, sono state pubblicate delle foto dei due ex coniugi in compagnia delle loro due figlie, Sole e Celeste dove erano apparsi sorridenti e felici come una volta.

Tomaso Trussardi e il commento sotto il post di Michelle

Nelle settimane precedenti, molti followers si erano chiesti se effettivamente i due fossero tornati assieme per via di alcuni particolari che avevano notato sui profili social della conduttrice.

La donna, pubblicando delle storie di Instagram aveva fatto notare in modo accidentale, ad alcuni suoi fan la presenza di un quadro in cui c’era la foto del matrimonio della donna con Trussardi.

Inoltre, da quando la storia con il chirurgo Giovanni Angiolini è stata dichiarata conclusa dai giornali, sul profilo della Hunziker è comparso spesso il levriero Odino, il compagno a quattro zampe appartenuto a Tomaso.

Di conseguenza, dopo questi indizi, in molti hanno cominciato a sospettare che tra i due ci sia stato un riavvicinamento anche se alcuni hanno fatto notare che la donna ha mantenuto un ottimo rapporto anche con il suo primo ex marito.

Infatti, la Hunziker è stata sposata in prime nozze con Eros Ramazzotti, da cui ha avuto la sua primogenita, Aurora e con il cantautore, Michelle ha sempre mantenuto un’amicizia speciale.

Pertanto, la cosa potrebbe essere successa in ugual modo anche con il suo secondo marito che però ha fatto un gesto che nessuno si sarebbe mai aspettato, spiazzando tutti quanti e la stessa Michelle.

La donna, sul suo profilo Instagram ha pubblicato una serie di scatti in cui è ritratta con delle espressioni diversa esprimendo tutto il suo sgomento leggendo alcuni articoli che la riguardano.

“Io che leggo i giornali in questi giorni

GOOD NEWS: NO NEWS !!!

Anche in questi giorni nonostante l’output delle notizie che leggo sia positivo c’è sempre comunque la necessità di buttarci sopra un cono d’ombra. Mah!”

La Hunziker si riferisce ai numerosi articoli che sono stati pubblicati dopo la pubblicazione da parte del magazine di Alfonso Signorini che riguardano il suo rapporto con Tomaso Trussardi.

La frase che lasciato tutti senza parole

Con queste parole, la conduttrice ammette che c’è sempre chi vuole vedere un lato negativo e del marcio anche se si stanno vivendo dei bei momenti e non sono tardati i commenti dei suoi followers.

Un utente si è complimentato dichiarando che la sua è una bellissima famiglia e subito dopo un altro followers ha chiesto a questo qui di quale famiglia stesse parlando, alludendo che non esiste.

Proprio sotto questo commento al vetriolo è arrivata la replica di Tomaso Trussardi che ha commentato scrivendo “Davvero un povero imbecille” senza far capire esattamente a cosa si stesse riferendo.

Molto probabilmente, Trussardi si è infuriato del commento che ha letto, in quanto lui considera una vera famiglia la sua nonostante la separazione da Michelle comunicata lo scorso gennaio.

Per molti, la sua difesa è stata una conferma del loro ritorno di fiamma, ma il commento ha lasciato sgomentati tutti quanti che non si aspettavano una reazione del genere, dato il suo temperamento apparentemente pacato.

Non ci resta, quindi, che attendere ulteriori sviluppi per capire se tra Michelle e Tomaso ci sia una semplice amicizia o se la fiamma della passione è tornata ad ardere dopo essersi affievolita per un breve periodo.