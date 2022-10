L’esplosione di Lorenzo Musetti, ora testa alle Next Gen Finals

La grande vittoria di Napoli testimonia la crescita di Lorenzo Musetti che da giovane promessa nell’ultimo anno è diventato una grande realtà per il tennis italiano.

Il talento di Carrara ha conquistato il suo secondo titolo ATP in carriera e soprattutto si è guadagnato l’accesso alle Next Gen Finals di Milano



La stagione tennistica si chiuderà in Italia e più precisamente tra Milano e Torino.

Mentre nel capoluogo piemontese si giocheranno le tanto attese ATP Finals, in quello lombardo i migliori otto giovani Under 21 si sfideranno in un torneo imperdibile.

La formula delle Next Gen Finals è ormai quella consolidata: ci saranno i cosiddetti Round Robin con semifinali e finali che saranno decise al meglio dei cinque set che saranno a 4 game anziché a sei e con il classico killer point in caso di parità.

Le Next Gen Finals negli ultimi anni hanno sempre rappresentato un trampolino di lancio importante per i giovani talenti del tennis mondiale.

Lo scorso anno il vincitore fu Carlos Alcaraz che superò Korda in finale, nelle edizioni passate trionfarono Tsitsipas, Ruud, Medvedev ed il nostro Jannik Sinner.

Musetti e gli altri azzurri, ecco gli italiani alle Next Gen Finals

Carlos Alcaraz parteciperà da numero 1 del mondo alle Finals di Torino rinunciando dunque al torneo milanese, rinuncia anche per Sinner, ancora in corsa per accedere al torneo dei “grandi”.

Date queste premesse è praticamente impossibile non considerare Lorenzo Musetti come il grande favorito del torneo con il danese Holger Rune primo rivale per il titolo.

Nell’ultimo anno la crescita di Musetti è stata evidente, il talento italiano non ha soltanto talento ma sta dimostrando di essere cresciuto anche dal punto di vista mentale imparando a gestire tutti i momenti all’interno della partita.

La vittoria contro Matteo Berrettini nella finale di Napoli darà sicuramente tanto entusiasmo al talento di Carrara che proverà ad arrivare fino in fondo anche nel torneo più importante di questo finale di stagione.

Rimangono ancora tre posti da assegnare e sono addirittura quattro i tennisti italiani in corsa per qualificarsi: Luca Nardi, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Francesco Passaro.

Questa ultima settimana sarà decisiva con i tennisti azzurri impegnati nei vari Challenger nazionali con l’obiettivo di guadagnare gli ultimi punti utili per staccare il pass qualificazione.

Insieme a Musetti e Rune ci saranno sicuramente Nakashima, Draper e Lehecka.