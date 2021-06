Nella notte di oggi, giovedì 24 febbraio, è crollata una palazzina a Miami. L’edificio si trovava su Collins Avenue a Surfside. A riferire del crollo i soccorsi della contea di Miami-Dade, citate dal Miami Herald.

Il bilancio del crollo della palazzina a Miami

Secondo quanto emerso dal Miami Herald, al momento il bilancio del crollo della palazzina su Collins Avenue sarebbe di un morto e di nove feriti. I soccorritori stanno continuano incessantemente le ricerche, perché sotto le macerie potrebbero trovarsi altre vittime e feriti.

Sul posto, a seguito del crollo, sono intervenute decine di squadre di soccorso, sia della contea di Miami-Dade che delle città limitrofe. Secondo quanto emerso dal quotidiano locale, la polizia ha riferito che il crollo della palazzina è avvenuto intorno alle 2 de mattino, al numero 8777 di Collins Avenue. Qui si trovano le Champlain Towers, un condominio composto da circa 100 appartamenti, nei pressi della spiaggia.

L’edificio crollato nella notte, nello specifico, si trova nella località di Surfiside, come già detto. Questa zona è collocata a sud di Bal Harbour, area dove si trovano moltissimi motel e condomini.

Stando a ciò che è stato raccontato dalla polizia al Miami Herald, la parte posteriore della palazzina, di 12 piani, sarebbe collassata su se stessa. Le ragioni del crollo, però, non sono ancora note. Secondo la stampa locale, la palazzina su Collins Avenue ospitava circa un massimo di cinquanta persone. Anche su questa informazione, però, non si hanno ancora certezze da parte della polizia locale.

I soccorsi sono riusciti a raggiungere le persone bloccate nei loro appartamenti

Come detto, attualmente il bilancio del crollo della palazzina a Miami è di un morto e nove feriti, tratti in salvo e portati subito in ospedale. Le persone bloccate nei loro appartamenti sono state raggiunte dai soccorsi, attraverso le scale dei mezzi dei vigili del fuoco. Inoltre, a seguito del crollo sono stati evacuati alcuni edifici vicini alla palazzina, tra cui anche un hotel.

“Siamo sulla scena del crollo, al lavoro. Quello che posso dirvi è che l’edificio è di dodici piani. L’intero lato posteriore dell’edificio è crollato”. A dirlo è il sergente Marian Cruz del Miami Dade Fire Rescue.