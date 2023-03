“Mi sono spaccata un ginocchio..”, infortunio ad Amici: le parole della ballerina

Infortunio ad Amici di Maria De Filippi, arriva l’amara confessione: proprio lei si è spaccata un ginocchio. Ecco chi ha subito un grave incidente.

Famosissima e amatissima ballerina di Amici confessa l’inimmaginabile: proprio lei vittima di un incidente che ha messo in standby la sua carriera. Ecco chi si è rotta un ginocchio. I fan sconvolti per la notizia.

Amici, la notizia sconvolge tutti: infortunio per la famosa star della scuola mariana

La scuola di Amici di Maria De Filippi da ormai più di 10 anni accoglie nella sua classe giovani allievi: ballerini, cantanti e un tempo anche attori provetti, che in sei mesi e poco più di scuola devono saper dimostrare al pubblico e ai professori il loro grande talento.

Emergere in un universo così complicato come quello del mondo dello spettacolo è davvero faticoso e chi più dei ragazzi che siedono dietro i banchi della famosa accademia può saperlo?

Eppure Maria De Filippi, grazie al team di professori straordinari che mette a disposizione degli allievi, coltiva ogni anno grandi talenti. Oggi vogliamo parlare proprio di una famosa ballerina della scuola che purtroppo ha confessato l’inimmaginabile.

Proprio lei vittima di un infortunio grave. Ecco chi è la straordinaria danzatrice che si è spaccata un ginocchio. Fan sconvolti per l’ammissione dell’artista.

Chi è la ballerina che si è spaccata un ginocchio

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi crescono piccoli e grandi talenti. Anche se non tutti, una volta finito il programma, hanno lo stesso successo, sicuramente sedere dietro i banchi dell’accademia mariana segna tutti in maniera importante.

Ogni anno, grazie anche ai professori preparati – alcuni storici e alcuni nuovi che di tanto in tanto Queen Mary, come i fan adorano definire la conduttrice di Mediaset – sceglie di avere al suo fianco, tanti giovani hanno la possibilità di mostrare a tutti il loro incredibile talento che talvolta si manifesta anche con alcuni intoppi che rischiano di mettere a repentaglio la loro carriera.

Oggi vogliamo raccontare di una notizia che ha sconvolto tutti. Arriva l’ammissione inaspettata della straordinaria e amatissima ballerina di Amici. Proprio lei ha subito un infortunio e si è spaccata il ginocchio. Di chi stiamo parlando? Della incredibile Elena D’Amario.

La ex allieva della scuola di Amici nonché ballerina professionista e oggi anche attrice (da poco ha iniziato a recitare nella fiction Rai “Che Dio ci aiuti”), ha rilasciato un’intervista davvero toccante al settimanale Grazia.

Le sue parole hanno colpito tutti. Elena ha ripercorso la sua passione per la danza e l’inizio della sua carriera. Ha raccontato di come nel 2009 la partecipazione ad Amici e il secondo posto conquistato in finale abbiano cambiato per sempre la sua vita.

Ha parlato dell’opportunità che il coreografo Parsons le ha dato, ovvero studiare nella sua accademia a New York. E proprio in America, Elena D’Amario si è riscoperta come donna e come ballerina instancabile.

Nel periodo in cui ha lavorato come prima danzatrice per la compagnia Parsons, ha confessato di aver subito un infortunio al ginocchio che per suo volere ha però trascurato.

Nonostante il dolore lancinante, Elena ha continuato imperterrita a danzare fino a quando la sua articolazione non ha retto più e la D’Amario è crollata sotto il peso di fatica e dolore:

“Non ho detto nulla a nessuno e ho continuato a ballare. Poi mi sono spaccata un ginocchio”.

La ex allieva di Amici ha dichiarato che per rimettersi in piedi ha dovuto subire un’operazione e una degenza anche piuttosto lunga che per un po’ di tempo l’hanno portata ad appendere le scarpette al chiodo.

Per fortuna tutto si è risolto per il meglio. La talentuosa artista è tornata a ballare e proprio di recente l’abbiamo vista nuovamente ad Amici, la scuola che è diventata per lei ormai una seconda famiglia.

La D’Amario ammette però che non potrà danzare per sempre. Il ballo rimarrà sì il suo primo amore ma dovrà pensare anche ad altro quando non avrà più la forza di danzare come ora.

Ed ecco dunque che si sta facendo strada nel mondo della recitazione e possiamo dire anche con grande successo. Il pubblico che la segue fin dalla sua partecipazione ad Amici la ama e la incoraggia. Elena è davvero un talento straordinario.