“Mi scoppia il cuore”, terribile perdita a Un posto al sole: milioni di fan in lacrime

Una perdita terribile per tutti i fan accaniti di Un Posto al Sole, la famosa soap di Rai 3 seguita da milioni di italiani ogni sera. Un messaggio che lascia commossi, una delle protagoniste in lacrime per quello che è accaduto. Ecco cosa è successo.

In tanti anni di Un Posto al Sole i fan si sono affezionati ai suoi personaggi, che li accompagnano ogni sera con nuove vicende ormai da più di 20 anni. Da qualche giorno, la soap di Rai 3 è tornata in onda dopo la pausa estiva, ma un avvenimento in particolare ha scioccato tutti.

In queste ore sono state tante le lacrime versate per una puntata in particolare di Un Posto al Sole e una delle protagoniste, nello specifico, ha mandato un messaggio a tutti i suoi fan super commossa. Ma cosa è successo? Ecco cosa ha sconvolto il pubblico di Un Posto al Sole.

Agnese Lorenzini saluta i suoi fan: lacrime di commozione per la giovane attrice

Una delle protagoniste di Un Posto al Sole ha dovuto dire addio per sempre: si tratta di Agnese Lorenzini, l’attrice che ha interpretato Susanna Picardi, compagna di Niko Poggi, interpretato da Luca Turco.

La ragazza, che era stata sparata da un colpo di pistola da parte di Lello Valsano, si era ripresa dopo essere stata ricoverata in ospedale. Lei e Niko si sono sposati, ma poco dopo il matrimonio le cose hanno cambiato piega e Susanna è morta.

Esce così di scena l’attrice Agnese Lorenzini, che per sei anni ha lavorato sul set di Un Posto al Sole. Ci ha messo qualche giorno prima di lasciare un messaggio al suo pubblico.

Nelle sue stories di Instagram è risultata visibilmente commossa di dover dire addio alla sua “famiglia” di Un Posto al Sole, anche perché con alcuni di loro ha legato particolarmente ed è difficile dover dire addio.

Agnese Lorenzini visibilmente commossa su Instagram. Grazie ad Agnese per averci tenuto compagnia in questi anni ad #upas 🥰 pic.twitter.com/0FAm6XwEtP — UnPostoAlSole 🌞 (@unpostoalsun) September 2, 2022

In un post, poi pubblicato su Instagram, Susanna ha condiviso alcune belle foto del suo lavoro ad Un Posto al Sole, ringraziando con una lunga lettera tutti quelli che hanno lavorato con lei, in particolare Luca Turco suo compagno in tantissime puntate della soap.

Un saluto speciale ai suoi fan, che l’hanno seguita senza perdere neanche una puntata in cui lei è stata protagonista. Sono proprio loro che non possono accettare la decisione degli sceneggiatori, visto che amavano tantissimo il personaggio di Susanna.

I saluti dei colleghi di Un Posto al Sole, da Luca Turco a Ilenia Lazzarin

Dopo le storie e il post dell’attrice, tantissimi colleghi di Agnese Lorenzini non hanno perso tempo per lasciarle i loro saluti commossi.

Il primo è stato proprio Luca Turco, che ha scritto: “Cara Susanna, mi lasci Niko con il cuore a pezzi, ed io dovrò raccogliere i cocci…Niko non sa però, quanto sia stato difficile per me accettare l’aver perso una collega come Agnese.”

Luca, infatti, ammette che lavorare con Agnese è stato bellissimo: una persona dolce, educata e sensibile, molto professionale e con la quale ha avuto l’onore di lavorare.

Anche Ilenia Lazzarin (che interpreta Viola) ha salutato la collega, dicendole di quanto è stato bello condividere con lei il set, emozionante e avvincente: “Sei una bravissima attrice oltre che una bellissima ragazza, talentuosa e determinata”.