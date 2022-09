Finisce il sogno di Berrettini, vittoria netta di Ruud!

Termina ai quarti di finale il sogno di Matteo Berrettini che esce contro un Casper Ruud che semplicemente si dimostra superiore sia dal punto di vista tecnico che tattico al tennista italiano, 6-1,6-4,7-6 per il norvegese che ora affronterà Khachanov in semifinale



Niente da fare per Matteo Berrettini che crolla ai quarti di finale degli US Open contro un grandissimo Casper Ruud, il norvegese conferma di essere un tennista in piena ascesa e al termine di questo torneo rischia seriamente di diventare il nuovo numero 1 al mondo.

Fin dai primi scambi Ruud è bravissimo a togliere tutte le certezze al tennista azzurro che non trova il proprio servizio e soffre da fondocampo le accelerazioni del proprio avversario.

Dopo un netto ed evidente dominio nei primi due set Berrettini reagisce nel secondo ma perde il game di servizio che gli avrebbe permesso di portare la partita al quarto set e cede definitivamente al tie-break mandano Ruud in semifinale.

Berrettini si arrende ad un super Ruud

Vittoria ampiamente meritata da parte di Casper Ruud che si dimostra attualmente superiore rispetto a Berrettini. Il tennista norvegese serve benissimo ed alterna grande accelerazioni da fondocampo a smorzate vincenti con grande facilità ed efficacia.

La sensazione rimane sempre la stessa: Matteo Berrettini è un grande giocatore ma deve completare il proprio gioco, il rovescio rimane un colpo molto debole e il classe ’96 fatica tanto quando viene chiamato sotto rete.

Dopo la finale persa a Parigi contro Rafael Nadal il tennista norvegese ha continuato la propria ascesa ed oggi è sicuramente uno dei tennisti più in forma del circuito.

Per Berrettini rimane comunque un ottimo torneo ma il classe ’96 in questi mesi dovrà migliorare i propri colpi per cercare di diventare un giocatore ancora più completo e decisivo nelle partite più difficili.

Per Casper Ruud una grandissima vittoria che lo porta inevitabilmente ad essere considerato uno dei grandi favoriti per la vittoria del torneo.

Il norvegese ora sfiderà il russo Khachanov in un match dove, sulla carta, partirà nettamente favorito.

Oggi il tennis italiano si affiderà a Jannik Sinner che nel tardo pomeriggio giocherà il suo match contro Carlos Alcaraz, la partita si preannuncia bellissima e la sfida è tra due dei migliori talenti del tennis mondiale.

La speranza è di portare almeno un italiano in semifinale in un torneo bellissimo in cui le sorprese non sono mancate e ad oggi è quasi impossibile fare un pronostico.