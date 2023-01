“Mi ha mandato all’ospedale”, scoop GF Vip: gli ha messo le mani addosso | VIDEO

Il Grande Fratello Vip regala sempre tante emozioni, ma come ben sapete nel reality di Alfonso Signorini tutto può succedere. Nelle scorse ore, un concorrente si è lasciata andare a delle rivelazioni davvero sconcertanti che hanno lasciato il pubblico a bocca aperta: scopriamo cosa è accaduto.

Al Grande Fratello Vip tutto può accadere, soprattutto in questa settima edizione dove i colpi di scena non mancano mai. Nelle scorse ore, un concorrente si è lasciato andare ad una confessione veramente sconcertante, lasciando tutti a bocca aperta. In particolare, ha rivolto delle accuse sconvolgenti ad un’altra partecipante del reality: scopriamo di più.

Grande Fratello Vip, la terribile accusa

Tutto è accaduto dopo la puntata andata in onda lunedì 3 gennaio 2022. Andrea Maestrelli ha rivolto una grave accusa alla sua ex fidanzata Nicole Murgia, anche lei si trova attualmente all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Il vippone, durante una chiacchierata con Edoardo Tavassi si è lasciato andare ad una confessione che non è passata inosservata al pubblico di Canale 5.

Si trovavano in giardino e Andrea ha cominciato a parlare in codice, in maniera molto veloce. In particolare, stava spiegando il motivo per il quale ha nominato la sua ex. Maestrelli ha fatto delle accuse gravissime a Nicole, infatti, ha rivelato che lei lo avrebbe picchiato fino a mandarlo in ospedale. Lo ha spiegato attraverso il codice “Snap”, un metodo per comunicare utilizzato molto tra i giovani: scopriamo cosa ha rivelato.

Le parole di Andrea Maestrelli | VIDEO

In un video che sta circolando in rete, si vede Andrea mentre parla con Edoardo Tavassi. Il vippone ha parlato attraverso un codice chiamato “Snap”. Questo linguaggio ha delle semplici regole, per dire una consonante dovrete usare una parola che inizi con la stessa consonante.

Invece per indicare le vocali dove schioccare le dita. Per suggerire la A dovrete fare uno schiocco di dita, la E sono due schiocchi, per la I sono tre schiocchi, per dire la O dovrete schioccare quattro volte e infine per suggerire la U dovrete fare 4 schiocchi.

Con questo schema, lui ha detto “Mi menava”. Per non far capire il discorso ai telespettatori, Edoardo ha finto di aver azzeccato il titolo di un film, “Pulp Fiction”. Andrea ha continuato e ha detto “Sono andato all’ospedale”. Vedete tutto in questo video.

Questo è lo snap con cui Andrea dice che Nicol lo menava e che lo ha mandato due volte in ospedale #GFVIP pic.twitter.com/B8S3aWoxHu — Beatrice👽👽👽 (@beaaazzz9) January 3, 2023

Poco prima di queste accuse, Nicole aveva già confermato le parole di Andrea, infatti, durante la nomination, lei lo ha provocato e lo ha incentivato a dire il motivo per la quale l’avesse nominata:

“Che vuoi dire? Che ti ho tirato il piatto e ti sei tagliato? Dillo.”

Una confessione che ha lasciato tutti a bocca aperta e che ha scatenato diverse polemiche sul web.