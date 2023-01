“La famiglia si allarga”, l’annuncio a Oggi è un altro Giorno spiazza i fan

Serena Bortone, che grande sorpresa per i fan della sua trasmissione! L’annuncio spiazza tutti: si allarga la famiglia a Oggi è un altro giorno.

Grandi novità nel programma di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno: si allarga la famiglia Rai. Ecco le novità che arrivano in maniera inaspettata.

Serena Bortone, star amatissima di Oggi è un altro giorno

Continua a raccogliere un grande consenso popolare il programma condotto da Serena Bortone, stiamo parlando della sua trasmissione Oggi è un altro giorno, in onda ormai da quasi ben tre anni.

Il volto noto della Rai piace tanto al pubblico. La sua ironia, leggerezza ma anche serietà quando serve, sono solo alcune delle caratteristiche che hanno fatto innamorare i telespettatori della bella giornalista.

Il format proposto dalla rete ammiraglia è leggero ma accattivante, giusto mix per il successo. La conduttrice realizza interviste non soltanto con personaggi famosi del piccolo e del grande schermo ma anche con artisti, scienziati e luminari che con la loro cultura sono in grado di tenere incollati dinanzi allo schermo del televisore ogni giorno milioni di italiani.

Proprio a Oggi è un altro giorno è successo qualcosa di incredibile. La famiglia si allarga: l’annuncio spiazza i fan del programma. Che cosa sta succedendo? A comunicare la lieta notizia è proprio Serena Bortone. Ecco che cosa ha dichiarato la conduttrice più amata della Rai.

L’annuncio spiazza tutti: si allarga la famiglia di Oggi è un altro giorno

Arrivano delle novità succulente per i telespettatori di Oggi è un altro giorno. Il programma condotto da Serena Bortone piace e continua a riscuotere, a distanza di quasi tre anni dalla prima messa in onda, ancora un grande successo.

E proprio da questa trasmissione Rai arrivano delle sorprese inaspettate. A fare un lieto annuncio è proprio la presentatrice del format. Come sappiamo, nel suo salotto la Bortone ha un cast di ospiti fissi, i cosiddetti “affetti stabili” che sono: Romina Carrisi, Antonio Mezzancella, Jessica Morlacchi e Massimo Cannoletta.

La sua squadra la affianca durante la conduzione del programma ormai da tre anni. Dove sta la novità? Come annunciato dalla bella Bortone, a questo team già fantastico si aggiungeranno nuovi protagonisti.

Serena ha annunciato l’ingresso di due new entry che diventeranno sicuramente cari anche al pubblico da casa: stiamo parlando di Angelo Madonia e di Alessandro Egger. Sono nomi questi certamente non sconosciuti al pubblico Rai dato che solo da qualche giorno fa hanno concluso la loro esperienza nell’ultima edizione di Ballando con le stelle.

Alessandro Egger è un modello italo-serbo che ha raggiunto la notorietà come testimonial delle barrette Kinder. Non ha mai abbandonato l’idea di affacciarsi al mondo dello spettacolo. Il ragazzo ha preso parte infatti a diverse produzioni televisive come Un medico in famiglia.

Nella ultima edizione di Ballando con le stelle si è rivelato un vero e proprio talento. Non è riuscito purtroppo ad alzare la Coppa dei campioni ma è arrivato ugualmente al secondo posto. Presente già nell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno, Egger, ne siamo sicuri, avrà conquistato fin da subito i telespettatori.

Passiamo invece al secondo nuovo affetto stabile, Angelo Madonia. Lui è un maestro di ballo che ha ballato con Ema Stockholma, oggi sua fiamma. Anche loro hanno partecipato al programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle, classificandosi al terzo posto. A partire dunque da subito, saranno anche loro parte della squadra di Oggi è un altro giorno, al fianco della conduttrice Serena Bortone.

La scelta di piazzare queste due nuove new entry è piaciuta molto ai telespettatori che adorano il team degli affetti stabili a differenza per esempio di Laura Freddi e Francesco Oppini che non sono riusciti ad entrare nelle grazie dei telespettatori. Definiti “opinionisti muti”, il loro ingresso a Oggi è un altro giorno non è andato come sperato.