“Mi ha lasciato…” Maurizio Costanzo con le lacrime agli occhi per il figlio: che emozione

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi amano tantissimo loro figlio Gabriele, adottato quando aveva 12 anni. Recentemente, una dichiarazione del conduttore ha fatto commuovere tutti. Ecco cosa ha detto Maurizio Costanzo su di lui.

L’amore tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi dura ormai dagli inizi degli anni ’90: un sentimento molto forte che li lega e che li ha resi una delle coppie più longeve del mondo della televisione italiana. Complici, affiatati ma soprattutto con stima reciproca l’uno dell’altra, i due conduttori sono esempio per tantissime coppie.

I due nel 2004 hanno adottato Gabriele, con il quale hanno un rapporto stupendo. Ma una dichiarazione di Costanzo nelle ultime settimane ha fatto piangere tutti, proprio in riferimento al ragazzo. Ecco cosa ha detto il famoso autore e giornalista.

Maurizio Costanzo fa piangere tutti: “Mi ha lasciato…”

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo non amano mettere in piazza la loro vita privata: dopo il chiacchiericcio dovuti anni fa sull’inizio della loro relazione, i due non sono mai stati protagonisti del gossip nostrano.

Sappiamo, però, che nel 2004 la coppia ha deciso di adottare Gabriele, all’epoca dodici anni, un ragazzo che oggi si sente a tutti gli effetti il loro figlio biologico e con il quale i due conduttori hanno un rapporto stupendo.

Il giovane lavora con la mamma Maria De Filippi, come autore e assistente alla regia in alcuni suoi programmi come Uomini e Donne.

La sua presenza nella famiglia Costanzo-De Filippi ha cambiato tutto l’equilibrio, migliorando notevolmente la vita dei due genitori. La De Filippi non ama molto parlare della sua vita privata, ma qualche volta Maurizio Costanzo, invece, si apre e svela qualche cosa.

Infatti, Maurizio il 28 agosto ha festeggiato il suo compleanno con tutta la famiglia, tra cui anche Gabriele che come lui stesso afferma ha cambiato il suo modo di essere uomo.

In particolare, Costanzo si commuove e fa commuovere ancora, ricordando quando nel 2004 poco dopo l’adozione, Gabriele lo chiamò per la prima volta “Papà”, un momento che il conduttore non riuscirà mai a dimenticare.

Costanzo ha già altri figli, dalla moglie precedente, ma l’arrivo di Gabriele gli ha fatto riscoprire una paternità diversa da quelle vissute in passato, un miracolo che ha fortificato anche il rapporto con sua moglie Maria.

Perché Maria De Filippi e Maurizio Costanzo non hanno avuto figli naturali?

Per Maria e Maurizio, Gabriele è stato un dono dal cielo, un raggio di sole che è entrato nelle loro vite e le ha cambiate per sempre.

In molti si sono chiesti, però, in questi lunghi anni perché la coppia più longeva dello show business non abbia mai avuto figli naturalmente.

Il motivo non è un mistero, tanto che in un’intervista passata è stata proprio la De Filippi a rivelare il retroscena dietro questa scelta.

Maria non avrebbe avuto problemi a concepire naturalmente, ma raccontò che quando si trovo a visitare l’orfanotrofio dove si trovava Gabriele tra loro è stato un colpo di fulmine.

La conduttrice ha voluto salvare il ragazzo da una vita triste e fatta di solitudine, regalandogli così un futuro migliore.

Un atto d’amore da parte di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo che oggi, grazie anche al loro Gabriele, sono una famiglia bellissima e ogni giorno sempre più forte.