Il Manchester United è ufficialmente guarito, Arsenal KO!

Dopo le difficoltà iniziali ora il Manchester United sembra aver finalmente trovato compattezza e qualità con Ten Hag che si gode subito Antony ed un ritrovato Marcus Rashford, sono loro a confezionare la vittoria per 3-1 sull’Arsenal capolista



Eccolo, finalmente il Manchester United! La squadra di Ten Hag centra la quarta vittoria consecutiva e si rilancia ufficialmente in una stagione iniziata malissimo ma dove i Red Devils proveranno a lottare fino in fondo per i vertici della classifica.

Il faraonico mercato degli inglesi è subito protagonista con Antony che dopo appena mezz’ora dal suo esordio segna il gol che sblocca la partita e spiana la strada ai ragazzi di Ten Hag.

Nella ripresa è ancora una volta Marcus Rashford il protagonista con una doppietta che condanna l’Arsenal alla prima sconfitta stagionale e manda il Manchester United a 12 punti in classifica ed in piena corsa per il primo posto.

Un grande Manchester United supera l’Arsenal

Si è fatto attendere qualche settimana di troppo ma ora il Manchester United sembra aver finalmente trovato geometrie e qualità grazie all’acquisto di Casemiro ed Antony che in poche settimane hanno completamente cambiato il volto alla squadra di Erik Ten Hag.



Funziona a meraviglia ora il Manchester United che, spinto dal calore e dall’entusiasmo di Old Trafford, supera l’Arsenal con un risultato netto e meritato festeggiato anche da Cristiano Ronaldo, subentrato ad Antony a mezz’ora dalla fine.

Il fenomeno portoghese continua a non giocare ma sembra finalmente inserito all’interno del gruppo, grandi abbracci con i compagni e sorrisi verso gli spalti, tutto funziona ora nella squadra di Ten Hag

La qualità offensiva è tanta e l’allenatore olandese dovrà essere bravo a gestire una squadra che sta rispondendo bene nelle ultime settimane dovrà cercare di mantenere questo entusiasmo al termine della stagione.

Manchester City e Liverpool sembrano ancora nettamente superiori ma l’obiettivo dei ragazzi di Ten Hag deve essere quello di arrivare a staccare il pass per la qualificazione diretta in Champions League.

Partita che comunque non ridimensiona l’Arsenal, i Gunners stanno disputando una grande stagione ed anche nella sfida di oggi hanno dimostrato di avere tanti giovani interessanti ed una buonissima qualità offensiva.

Con City e Liverpool che continuano a faticare la Premier League sembra più aperta che mai, il Manchester United sta mandando segnali importanti, i Red Devils sono tornati e sono pronti a riprendersi la vetta del campionato.