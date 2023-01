“Mi ha lasciata”, trono over di UeD: altro che vero amore | È finita per sempre

UeD, arriva la notizia che sconvolge i fan della trasmissione di Maria De Filippi: un’altra coppia, scoppia. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato da loro. Ecco chi si è detto addio dopo aver lasciato il programma Mediaset.

UeD, sorpresa inaspettata per i fan del dating show mariano

Uomini e Donne non ha ancora ripreso la consueta messa in onda. La pausa natalizia prosegue e bisognerà attendere ancora qualche giorno prima di rivedere tronisti, corteggiatori e corteggiatrici ma anche dame e cavalieri del trono over.

Nonostante Maria De Filippi non sia attualmente sugli schermi televisivi, i protagonisti del suo salotto dei sentimenti continuano però a far parlare di loro. Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia che sconvolge tutti: una coppia, tra le più amate del programma, si è lasciata.

Giunge al capolinea la loro frequentazione. Quella che sembrava una favola destinata al lieto fine si è conclusa invece con una finale amaro e inaspettato. Nessuno credeva che proprio loro si lasciassero dopo così poco tempo. Invece è successo.

Twitter e i social in fiamme. Gli internauti non possono credere a questa news. A comunicare la rottura è lei che spazza via, con delle semplici dichiarazioni, i dubbi di tanti fan. Chi è la coppia nata nel programma mariano che è già scoppiata? Non lo immaginereste mai: si tratta proprio di loro.

Scoppia un’altra coppia nata a Uomini e Donne. Loro si sono detti addio e lei annuncia la rottura sui social. I protagonisti della triste notizia sono Diego e Aneta. Li abbiamo conosciuti proprio nel programma di Maria De Filippi.

La bella bionda e il vigile urbano, dopo molte titubanze, spinti anche da Maria De Filippi, avevano lasciato la trasmissione con la promessa di provare a conoscersi meglio fuori. Effettivamente, lontano dagli studi televisivi Diego e Aneta sembravano una coppia felice ma dietro i loro sorrisi si nascondeva in realtà già una crisi che poi è esplosa poco prima di Natale.

Già da diverse settimane, la coppia che prima si mostrava sempre sui social insieme, mano nella mano o a cena fuori con amici, ha iniziato a dare segnali poco rincuoranti. Diego Tavani, fino a qualche mese fa, sempre insieme alla sua bella, ha iniziato a mostrarsi da solo. Stessa cosa anche Aneta.

Le immagini dei due, l’uno senza l’altra, hanno insospettito i fan che sotto i post di Aneta in particolare, hanno iniziato a chiedere spiegazioni. Ed ecco che la dama del trono over decide di rompere il silenzio e di parlare.

La bella bionda ha dichiarato di esser tornata single e che a prendere la decisione di interrompere la storia d’amore che stava vivendo è stato proprio Diego. Ha parlato di una pausa di riflessione, Aneta, la stessa chiesta dal cavaliere del programma mariano che altro non è stata, secondo la dama, una scusa per porre fine alla loro relazione.

Ancora non si conoscono le motivazioni che hanno portato Diego a mettere un punto alla sua storia con la ex protagonista di UeD. Quali sono i problemi che i due non sono riusciti a superare? Per il momento nessuna informazione al riguardo.

Le parole scritte però da Aneta sono piene di dolore, delusione e rabbia. Tanti si sono dispiaciuti per la fine di questa storia d’amore che stava iniziando a raccogliere consensi popolari.

Tutti, per il momento, sono dalla parte di Aneta. Il pubblico adesso si chiede se, dopo la pausa natalizia, Maria De Filippi darà spazio in trasmissione a questa ex coppia per cercare di capire che cosa sia successo effettivamente tra di loro.