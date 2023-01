Botta di fortuna per questi segni zodiacali: per loro a gennaio andrà tutto benissimo

Questi segni zodiacali potranno godere di una botta di fortuna a gennaio e devo approfittarne per costruire il futuro.

I segni zodiacali sono entrati in un nuovo anno, con allineamento di pianeti che potrà essere positivo per alcuni e negativo per altri. Marte è retrogrado in Gemelli e questo crea non pochi conflitti con i segni similari. Non è tutto, anche Venere è sestile verso Nettuno mentre Giove gira le spalle all’Ariete. Il Capricorno può dirsi molto fortunato ed è sicuramente uno dei segni che potrà godere di un buon allineamento dei pianeti.

Scopriamo subito chi sono i segni zodiacali baciati dalla fortuna sin da gennaio e che potranno approfittarne subito.

Segni zodiacali fortunati da gennaio: i pianeti sono favorevoli

Come abbiamo già anticipato, il 2023 è partito con alcuni dei pianeti in opposizione e questo non è un bene per la maggior parte dei segni zodiacali. Sino a metà gennaio, Marte retrogrado non è di certo favorevole ed è pronto a scombinare i piani di tutti quanti ma anche fare in modo che si realizzino alcuni sogni nel cassetto.

Attenzione a Venere che porta alla grande creatività in ogni segno, seppur distruggendo ogni sogno d’amore. Grazie alla grande influenza di Nettuno si avrà però un buon periodo per chi è solo oppure per le coppie che necessitano di ritrovarsi.

Poi ci sono questi segni che sono tra i più fortunati di tutto lo zodiaco, con gennaio che parte al meglio:

Gemelli

Il Gemelli nel mese di gennaio non è solo fortunato, ma è in grado di diffondere serenità e gioia a tutte le persone che gli stanno intorno. È il momento di cogliere al volo le varie opportunità, riprendere in mano diverse situazioni e tutti i progetti che sono stati lasciati dentro un cassetto.

Gli incontri con il Capricorno sono fortunati per il segno, non solo sotto un punto di vista prettamente sentimentale ma anche per gli affari. Venere è favorevole e il successo è assicurato. Attenzione, il periodo è fortunato ma il Gemelli non deve strafare come il suo solito.

Sagittario

C’è voglia di cambiamento nell’aria e per il Sagittario è il momento di cavalcare l’onda, con l’aiuto di Marte favorevole. Gennaio porta una energia positiva dove poter immaginare e mettere a segno un progetto per avere una visione del futuro ampia. Non è il momento di annoiarsi o inquietarsi, perché si potrà andare avanti e concretizzare finalmente ogni tipo di desiderio. La creatività è favorevole, così come Giove in Ariete che dona voglia di fare per ottenere la fortuna oramai persa da tempo.

Pesci

Il 2023 è iniziato in modo spumeggiante per il segno zodiacale dei pesci, proprio loro infatti potranno godere della fortuna di Giove in Ariete e di Venere favorevole. L’amore è in arrivo per i single, mentre le coppie potranno fare un passo avanti per prendere una delle decisioni più importanti della loro vita.

Sul lavoro, Marte aiuta nella creatività e nell’imporsi proponendo progetti che si potranno realizzare in poco tempo. I pesci devono approfittare del momento e non tirarsi indietro.