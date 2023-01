Metti uno straccio nel water, il trucco degli idraulici sconosciuto a molti

Secondo un metodo utilizzato dagli idraulici mettendo uno straccio nel water si risolve un grande problema. Ecco di quale si tratta.

Tutti quanti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo gettato nel water qualcosa che propriamente non andava gettato e molte volte questo ha comportato dei problemi allo scarico.

Il nostro bagno, è il luogo dove passiamo più tempo con noi stessi e con la nostra intimità ed è la stanza dove abbiamo meno inibizioni possibili sia per via del fatto che è usata per i nostri bisogni e per farci la doccia ma anche per altri motivi.

Water: ecco il metodo degli idraulici per risolvere il problema

Spesso, infatti, accade che molte persone tendono a cantare sotto la doccia, e questa pratica non l’avrebbero mai fatta in un’altra stanza e quindi per questo il bagno è definito dove il luogo dove tutti quanti si sentono loro stessi.

Inoltre, ci sono motivi per cui alcune persone passano tante ore al suo interno. Dopo essersi lavati per bene si dedicano alla cura del corpo, magari depilandosi o applicando creme lenitive per la propria cute.

Le donne, tendono anche a truccarsi all’interno del bagno, in quanto la luce e i fari in questa stanza sono più forti rispetto a quelli delle altre e possono tranquillamente farsi belle senza alcun errore.

Ma spesso, un elemento del nostro bagno viene otturato per varie motivazioni. Si tratta del water che potremmo trovare allagato o con dell’acqua alta quando tiriamo lo sciacquone per via dei tubi intasati.

L’utilizzo dello straccio nel water

Questa è provocata da abbondante carta igienica gettata al suo interno o dall’otturazione provocata da salviettine igienizzanti o struccanti, così come i dischi di cotone o qualche altro elemento che non dovrebbe essere gettato al suo interno.

Questo perché non tutto è biodegradabile e quindi va a instaurarsi tra i tubi e blocca il passaggio di acqua e quindi dovremo ricorrere all’intervento di un idraulico che potrebbe chiederci tantissimi soldi.

Ma esiste un metodo utilizzato da questi specialisti che prevede l’utilizzo di uno straccio per far si che il nostro scarico sia sgorgato e che il water possa tornare a funzionare come una volta.

Prima di tutto bisogna prendere l’asta di una scopa e mettere sulla parte del fondo uno straccio, o utilizzare direttamente un mocio. Una volta inserito nel water spingere energeticamente facendo girare prima in senso orario e poi antiorario il tutto.

Con dei movimenti decisi, fare su e giù con la mazza e aspettare che tutta l’acqua in eccesso ed eventualmente qualsiasi cosa abbia otturato il passaggio venga assorbito e che il livello di acqua nel water torni quello di prima.

Una volta risolto il problema, accertarsi che non si ripeta e tirare lo sciacquone per accertarsi che il nostro water funzioni e che non ci siano altri problemi di allagamento altrimenti ripetere l’operazione.

Questo metodo, è molto utilizzato dagli idraulici e prima di ricorrere ad uno di loro e mettere mano al portafoglio è consigliabile tentare questa carta per risolvere il problema da sé.