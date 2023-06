Il drone filma una strana sagoma in acqua, quando capiscono cos’è si intimoriscono

By

Ecco che cosa succede in un lago della Scozia settentrionale. Il drone filma una strana sagoma in acqua, quando capiscono di che cosa si tratta si intimoriscono.

Che cosa può mai aver filmato un drone che visionava dall’alto le acque di un lago scozzese? Ecco l’incredibile scoperta che lascerà anche voi a bocca aperta.

L’incredibile avvistamento in Scozia

È successo in Scozia qualcosa di davvero incredibile che ha lasciato tutti a bocca aperta, a partire da chi, con un drone, ha ripreso una scena senza precedenti.

Il protagonista della nostra storia è un uomo inglese molto conosciuto nel Regno Unito, Richard Mavor. È proprio lui che gestisce anche un canale YouTube seguito da migliaia di persone, Richard Outdoors.

L’esploratore, amante della natura e delle immersioni marine, ha catturato con il drone alcune immagini che vi lasceranno senza parole. Solo dopo aver pubblicato il filmato sul suo canale YouTube, alcuni visitatori gli hanno fatto notare qualcosa di curioso e particolare. Ecco che cosa fuoriesce dalle acque di un lago scozzese.

Il drone filma una strana sagoma in acqua: di cosa si tratta?

Alcuni visitatori del canale YouTube Richard Outdoors fanno notare al suo proprietario qualcosa di incredibile dopo aver visionato un filmato da lui caricato sulla famosa piattaforma.

Richard Mavor si trovava a nuotare nelle acque del Lago di Loch Ness quando il suo drone, impostato per effettuare registrazioni dall’alto per realizzare un video che avrebbe poi pubblicato – come accaduto – sul suo canale YouTube, ha ripreso qualcosa di incredibile.

Di che cosa si tratta? Secondo le migliaia di persone che hanno visto il filmato, non ci sono dubbi: il dispositivo ha ripreso il famoso mostro di Loch Ness! Come si può osservare anche dalla fotografia, dalle acque più famose del mondo sembra fuoriuscire per l’appunto una strana creatura.

Secondo anche le descrizioni di chi in passato ha dichiarato di aver avvistato questo mostro marino mitologico, la creatura ripresa farebbe pensare a null’altro di diverso da Nessie.

In effetti si può vedere una sagoma piuttosto grande che, nuotando sott’acqua, sembra quasi intenzionata ad andare verso la riva. In passato, ci sono stati già avvistamenti – presunti o reali questo non lo possiamo dichiarare con certezza – di Nessie che secondo gli studiosi sarebbe un plesiosauro evoluto.

Il plesiosauro è un rettile marino che centinaia di migliaia di anni fa popolava il pianeta Terra. Questa specie si è poi estinta ma Nessie, per una serie di combinazioni genetiche, sarebbe sopravvissuta e ancora tutt’oggi vivrebbe nelle profondità del Lago di Loch Ness.

L’incredibile scoperta fatta da Richard Mavor fa tanto riflettere: che il suo drone abbia davvero ripreso il famoso mostro di Loch Ness? Lui stesso ha dichiarato di non essersene accorto. Sono stati alcuni suoi spettatori ad avergli fatto notare questa sagoma misteriosa che nuotava nell’acqua.

Mavor ha affermato di aver avuto la necessità di rivedere più volte il filmato prima di convincersi che stesse accadendo davvero qualcosa di incredibile a pochi metri di distanza dalle acque in cui lui stavano nuotando. Che si tratti del mostro di Loch Ness oppure no, abbiamo una certezza: un animale misterioso vive in quelle acque.