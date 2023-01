Metti le mele in una padella piena d’olio: dopo averlo fatto non potrai farne a meno

Le mele dentro una padella di olio? Un’ottima idea perché dopo nessuno potrà farne più a meno: da provare subito.

Una mela al giorno toglie il medico di torno? Così dice il proverbio ed è anche vero, infatti questo è un frutto dalle mille proprietà riconosciute sin dall’antichità. La mela si presenta in varietà differenti ed è un ottimo spezza fame, soprattutto per le persone che vogliono mantenere la linea e perdere peso. C’è un metodo che in pochi conoscono e si tratta di mettere la mela dentro l’olio bollente: a quale scopo? Scopriamolo subito insieme.

Mela, quali sono i suoi usi in cucina?

Ci sono tantissimi usi in cucina che riguardano le mele ed è proprio questo il frutto che tutti dovrebbero tenere in considerazione. Come anticipato è un ottimo spezza fame a metà mattina oppure al pomeriggio, grazie al suo limitato contenuto di calorie e grassi.

Inoltre, si presenta con tipologie differenti ed è questo che la rende unica nel suo genere. La buccia cambia il colore e la sua polpa ha un sapore differente che va dal più aspro sino al più dolce che possa esserci. Insomma, un vero e proprio alleato da usare ogni giorno per insalate – macedonie sino ai dolci che solleticano il palato.

A proposito di golosità, c’è un metodo per preparare la mela che in pochissimi conoscono e si tratta di buttarla dentro l’olio bollente.

Mela nell’olio bollente: una ricetta deliziosa

Una mela è sempre da tenere dentro la fruttiera, perché con lei si possono fare preparazioni di ogni tipologia differente. Per questa ricetta è necessario predisporre:

1 uovo

mezzo bicchiere di farina

1 mela rossa

Pangrattato

Olio di oliva

Una volta che tutti gli ingredienti sono stati preparati si procede in questo modo:

In un piatto fondo sbattere l’uovo e unire la farina, mescolando energicamente sino a quando non si ottiene una sostanza semi cremosa

Aggiungere dell’olio e continuare a mescolare sino a quando tutti gli ingredienti non si sono uniti completamente.

A questo punto prendere la mela e, dopo averla lavata accuratamente, sbucciarla. Subito dopo è necessario tagliarla a fettine e poi a tocchetti. Si va avanti prendendo una pentola grande antiaderente dove verrà versato dell’olio da scaldare.

Nel frattempo i tocchetti di mela dovranno essere passati prima nella sostanza omogenea e subito dopo nel pangrattato. Una volta che tutti i tocchetti di mela sono ricchi di pastella e pangrattato, si possono immergere dentro l’olio caldo aspettando che friggano e che la parte sopra diventi dorata.

Una volta che sono state fritte si devono mettere in un vassoio con della carta assorbente, per poi servirle ancora calde. Questa è un’ottima ricetta da eseguire quando si vogliono stupire gli ospiti o si gradisce qualcosa di diverso come dolce a fine pasto. Un consiglio? Servite i tocchetti di mela impanati con del gelato per creare un contrasto particolare e interessante.