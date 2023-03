Metti 1 sacchetto di plastica nello scarico del lavandino: perché lo fanno in tanti

In tanti stanno provando questa tecnica: mettere un sacchetto di plastica nello scarico del lavandino. Ecco perché così facendo ti risparmierai di chiamare l’idraulico.

Che cosa succede se metti un sacchetto di plastica nello scarico del lavandino? Il risultato ti sorprenderà. In tanti stanno provando questa tecnica che salva il portafoglio.

Lavandino e ostruzione dello scarico: come risolvere il problema senza idraulico

Avere a che fare con un lavandino intasato è sicuramente una situazione scomoda, sgradevole e malsana che tante volte ci obbliga a dover ricorrere alla prestazione professionale di un esperto come l’idraulico.

La manutenzione di accessori da cucina o elettrodomestici, lo sappiamo, può talvolta essere davvero costosa soprattutto quando si richiede l’intervento di un tecnico. Se seguiamo però alcuni suggerimenti o prestiamo particolare attenzione a piccoli ma essenziali dettagli, ti garantiamo che potrai cancellare dalla rubrica del tuo telefono il numero dell’idraulico.

Ti sei mai ritrovato ad aver avuto problemi con lo scarico del lavandino? Tante volte in esso ci finiscono residui di cibo che finiscono per intasarlo. Se uno sturalavandini non è sufficiente e se nemmeno i prodotti in commercio possono aiutarti a disostruirlo, non ti resta che una soluzione: chiamare una tecnico.

Oggi vogliamo però svelarti una tecnica che ha salvato il portafoglio di tanti. Ecco perché dovresti mettere anche tu un sacchetto di plastica nello scarico del lavandino.

Sacchetto di plastica nello scarico del lavandino: la tecnica che salva il portafoglio

Avere a che fare con uno scarico del lavandino intasato è una di quelle faccende davvero disgustose che nessuno vorrebbe affrontare. Sicuramente anche tu ti sarai ritrovato più volte a pulire lo scarico, anche autonomamente, dopo aver finito di lavare i piatti.

Se sei stato fortunato, avrai risolto il problema semplicemente raccogliendo i residui di cibo o utilizzando dei prodotti sgorganti. Se invece, ahinoi, la fortuna ti ha voltato le spalle, ti sarai sicuramente trovato costretto a chiamare un idraulico.

Oggi vogliamo presentarti però una soluzione che ha salvato tanti. Dimentica il numero dell’idraulico: con questa tecnica potrai risolvere davvero il problema dell’ostruzione in pochissimi minuti.

Prova a mettere una busta di plastica nello scarico del lavandino e assisti alla magia. Come funziona questo trucchetto che sta cambiando la vita a tanti? Te lo spieghiamo immediatamente.

Il consiglio degli esperti in manutenzione domestica ti salverà il portafoglio. La prima cosa che devi fare è versare un cucchiaino di detersivo per piatti nello scarico del tuo lavandino.

Aggiungi poi mezzo cucchiaino di bicarbonato di sodio e versa due cucchiai di aceto: si verrà a creare una reazione testimoniata da schiuma che finirà per invadere completamente il tuo lavandino.

Aspetta che questo liquido finisca nello scarico. Dopo aver fatto questi passaggi, devi prendere un sacchetto di plastica e posizionarlo sopra lo scarico: il sacchetto non permette il contatto con l’aria e la reazione chimica così sarà più forte.

Nel giro di una manciata di minuti il tuo scarico sarà disostruito e non avrai dunque più bisogno dell’idraulico e quindi di spendere soldi per prestazioni professionali e/o tecniche costose.

Tanti stanno provando questo sistema. Sopra il sacchetto di plastica aggiungi anche un panno di cotone e lascialo lì posizionato per almeno 10 minuti, dopodiché versa un po’ di acqua calda nello scarico et voilà! Il problema dell’ostruzione sarà soltanto un incubo passato: lo scarico sarà riparato, l’acqua sarà pulita, scorrerà facilmente e non noterai più nemmeno depositi di grasso.

I consigli degli esperti

Tu eri a conoscenza di questa tecnica? Hai intenzione di provarla? In tantissimi hanno risolto questo fastidiosissimo inconveniente solo grazie a questo trucchetto intelligente. Esistono però anche altri sistemi che ti consentono di avere uno scarico del lavandino sempre pulito e disostruito.

I più esperti hanno per te anche altre soluzioni. Li conosci il Drain shake? Noto anche come serpente di scarico, è uno strumento che puoi acquistare nelle ferramenta, nei negozi di idraulica o anche online.

E’ un tubicino dotato di stantuffo che si piega facilmente. Esso può passare attraverso i tubi senza causare alcun danno e risolve il problema dell’intasamento in una manciata di secondi.

Altrimenti puoi utilizzare il classico stantuffo che con un po’ di forza fisica ti permette di liberare lo scarico del lavabo da qualsiasi ostruzione. Al di là di queste tecniche, gli esperti hanno però dei suggerimenti che tutti noi dovremmo seguire per evitare problemi del genere. Ecco quali: