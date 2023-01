Metti 1 sacchetto di plastica nella scopa: il pavimento non sarà più come prima

Mettendo un sacchetto di plastica nella scopa risolveremo un problema durante le nostre pulizie. Ecco quale.

La nostra casa è il posto che tendiamo a tenere più in ordine possibile per via del fatto che ci passiamo molto tempo e che abbiamo fatto dei sacrifici per poter vivere al suo interno in modo impeccabile.

Per questo, spesso, almeno una volta a settimana, ci dedichiamo al lavaggio delle superfici e prima di fare ciò dobbiamo levare tutta la polvere e i detriti in eccesso che possono depositarsi su di essi.

Scopa: ecco il metodo del sacchetto

Una delle superfici con più sporco ostinato è il pavimento. Questo deve essere trattato a seconda della conformazione, in quanto alcuni pavimenti sono in parquet o in legno e devono essere lavati con determinati prodotti.

Altri invece, comunemente in granito o in marmo, possono essere lavati con dei prodotti che si trovano in commercio oppure con ingredienti naturali al fine di garantire una brillantezza.

Tra questi troviamo il sale e il bicarbonato di sodio che uniti all’acqua calda danno un effetto smacchiante mai visto prima e possono rendere il pavimento lucido a lungo anche dopo una passata.

Questo però potrebbe non essere utile per le vie di fuga, ossia le linee tra una mattonella e l’altra e quindi per far si che lo sporco si leva da questa bisogna ricorrere ad altri metodi e specialmente a prodotti indicati per questo scopo.

Queste vie di fuga, si sporcano per via dell’accumulo di peli e polvere che si formano nel corso del tempo. Infatti, sui nostri pavimenti non c’è solo residuo di cibo o di polvere ma anche capelli e peli che possono essere caduti dal nostro corpo.

La situazione, si complica qualora abbiamo degli animali domestici, in quanto questi rilasciano peli e a volte, specie nel caso dei gatti, anche pezzi provenienti dalla lettiera o nel caso dei cani, elementi provenienti dall’esterno.

Come procedere

Pertanto, prima di lavare il pavimento, è consigliabile passare l’aspirapolvere in modo da poter levare vita tutto quanto ma qualora non abbiamo questo elettrodomestico, basta dare una spazzata con la scopa.

Molte volte però, questa non riesce a catturare tutto lo sporco e anzi questo si intrappola nelle setole ed è qui che entra in gioco il sacchetto di plastica che risolverà questo problema molto fastidioso.

Basta prendere un sacchetto e legarlo sulla parte dove ci sono le setole della scopa e dopo andremo a spazzare il pavimento normalmente, vedremo che lo sporco non si sarà annidato nella scopa e tutto quanto sarà rimasto da un lato in ordine.

Così, potremo prendere la nostra paletta e levare via tutti i residui dal nostro pavimento per poi lavarlo e igienizzarlo. Levando il sacchetto dalla scopa vedremo come questa non avrà polvere e altro al suo interno.

Questo metodo è stato utilizzato da molte casalinghe che lo stanno tramandando sui blog in quanto riesce a risolvere il problema che accade a tutti quanti quando si utilizza una comune scopa con le setole.